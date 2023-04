Le bastaron 2 minutos para comerse 50 tacos

Un joven procedente de Texas que participó en el Taco Challenge del Festival del Gordo en Monterrey se hizo de la victoria en un par de minutos

Monterrey.- Un hombre logró la hazaña de comer 50 tacos en dos minutos. Su épica marca le hizo merecedor de un premio de 50 mil pesos mexicanos (USD 2 mil 500). La increíble escena tuvo lugar en el primer día de la primera edición del Festival del Gordo, una feria culinaria en la norteña ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la que miles de personas se dieron cita para probar los mejores platillos reunidos en el lugar.

El evento fue organizado por el usuario en redes sociales @ElBlogDelGordo, quien tan solo en Instagram cuenta con cerca de medio millón de seguidores. Esta cuenta se ha convertido en los últimos meses en un verdadero referente para elegir qué y donde comer en Monterrey y sus alrededores.

Desde hace varias semanas empezó a anunciar que reuniría a los que él considera como los mejores lugares de comida en un solo evento. Y para esa ocasión también se anunció que habría un “Taco Challenge”, mismo que consistiría en un rato que ganaría quien se comiera la cantidad de 50 tacos en el menor tiempo posible.

Así, ocho confiados participantes se subieron a un escenario del popular Parque Fundidora, para medir su capacidad para devorar el icónico platillo mexicano. Ante miles de personas se acomodaron y empezaron el concurso con los tacos frente a ellos, acompañados de aguas de sabores para que pudieras “pasarse” los tacos con mayor facilidad.

Pero bastaron solo dos minutos para que el reto culminara con un ganador. Se trata de un joven del cual solo se supo que había llegado al evento procedente de Texas, es Estados Unidos. Entonces se hizo merecedor del premio con un gran cheque y un trofeo en forma de tacos. La escena quedó amenizada por los miles de aplausos de los asistentes.

Y por si no fuera suficiente, el orgulloso ganador todavía señaló: “Que me manden un postre. Todavía me siento bien y puedo comer”.