Confirman jugadores del Abierto de Tenis (ATP) Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur.- Son ya 5 los jugadores confirmados para la séptima edición del Abierto de Tenis (ATP) 250 Mifel en Los Cabos que se jugará del 31 de julio al 5 de agosto en el Cabo Sports Complex (CSC).

En rueda de prensa ofrecida este martes, en donde estuvieron presentes la directora municipal de Turismo de Los Cabos, Donna Jeffries y José Antonio Fernández director del Abierto de Tenis Mifel se revelaron los nombres de 5 de las 21 raquetas que estarán participando en el Abierto: Stefanos Tsitsipas (No.5), Cameron Norrie (No. 14), Karen Khachanov (No. 12), Tommy Paul (No. 17) y Alex de Miñaur (No.19)

Los tenistas estelares están en el Top 20 del ranking mundial señalaron los organizadores quienes previeron una asistencia de unos 30 mil espectadores a lo que es uno de los eventos más importantes del destino sureño y el cual se espera deje una derrama de 550 millones de pesos de forma directa.