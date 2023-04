Se escapó paciente del IMSS para ir por una carnita asada

Un video captó a un paciente del IMSS que no aguantó más el menú del hospital, burló a la seguridad y huyó por una rica carnita asada de Los Mochis, Sinaloa.

El menú del IMSS no fue lo mejor para el paladar de este paciente que dijo basta y huyó de su habitación con suero en mano. De hecho, tuvo que eludir a la seguridad del hospital de Los Mochis.

“Me salí un momento del IMSS para comer carnita asada. Tuve que burlar a la seguridad”, dice el texto de TikTok que subió el paciente del IMSS.

“¡No te escapes!”, le dijo su esposa, “¿Cómo no? Si me tienen a dieta ahí adentro? Me voy a comer unos taquitos de carne asada”, respondió el paciente y su esposa suplicó “¡Qué bárbaro! ¡Dios mío! Esto no es cierto…”.

El video terminó cuando el paciente se acercó a unos puestos afuera del IMSS y dijo “Vengo a acompañar a mi esposa…”