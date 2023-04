Rara enfermedad le permite “dibujar” sobre su piel

Una joven de 18 años que sufre de una afección cutánea llamada dermatografía (que hace que su piel se hinche cuando se la toca), utiliza su propio cuerpo como lienzo para hacer divertidos garabatos.

Dinamarca.- Emma Aldenryd crea su propio tipo de arte corporal pasando un lápiz sobre su piel, lo que hace que las líneas que traza se hinchen y enrojezcan, dejando atrás garabatos temporales que se desvanecen luego de unos 30 minutos.

La adolescente danesa descubrió que tenía dermatografía hace tres años, luego de que una amiga notó que sus brazos se enrojecían e hinchaban. En lugar de ocultar la condición de su piel, Emma decidió abrazarla, y usar su propio cuerpo como medio artístico.

“Comencé dibujando cosas bastante aleatorias en mis brazos, como un montón de palabras que me venían a la mente”, dijo Emma Aldenryd. “Las personas a las que les mostré quedaron realmente impresionadas, especialmente después de que intentaban hacer lo mismo en su propia piel, pero no podían lograrlo. Mucha gente se pregunta si duele, pero mi dermatografía nunca me duele. Tuve algunas reacciones importantes, y algunas personas pensaron que me estaba muriendo».

Emma dice que, aparte de la picazón en la piel, la rara condición de la piel no ha tenido ningún impacto negativo en su vida. Los médicos le recetaron antihistamínicos para mitigar la picazón, pero esto también solucionó los otros síntomas, impidiéndole hacer su arte corporal, por lo que dejó de tomarlos.

Emma Aldenryd usa un lápiz para dibujar varios símbolos en su cuerpo y comparte los resultados de sus brotes de dermatografía en Instagram.

La dermatografía se caracteriza por una reacción de tipo alérgico en la que el cuerpo libera cantidades excesivas de histamina, lo que hace que los capilares de la piel se dilaten y aparezcan ronchas.