Intento de golpe de Estado en Sudán

La capital Jartum amaneció sacudida por explosiones y disparos con armas pesadas y ligeras tras la ruptura de los paramilitares con el ejército.

Sudán.– El principal grupo paramilitar de Sudán dijo que había tomado el palacio presidencial, la residencia del jefe del ejército y el aeropuerto internacional de Jartum el sábado en un aparente intento de golpe de Estado, pero el ejército dijo que estaba contraatacando.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que acusaron al ejército de atacarlos primero, también dijeron que se habían apoderado de los aeropuertos en la ciudad norteña de Merowe y en El-Obeid en el oeste. La situación sobre el terreno no estaba clara. El ejército dijo que estaba luchando contra las FAR en sitios que los paramilitares dijeron que habían tomado y negó que las RSF hubieran tomado el aeropuerto de Merowe

Un gran enfrentamiento entre las FAR y el ejército podría sumergir a Sudán en un conflicto civil generalizado mientras lucha contra el colapso económico y la violencia tribal. Los paramilitares acusaron al ejército de llevar a cabo un complot de los leales al presidente derrocado Omar Hassan al-Bashir y de intentar un golpe de Estado.

La fuerza aérea sudanesa está realizando operaciones contra las FAR, dijo el ejército. Las imágenes de las emisoras mostraron un avión militar en el cielo sobre Jartum, pero Reuters no pudo confirmar el material de forma independiente.Se escucharon disparos en varias partes de la capital y testigos presenciales informaron de disparos en las ciudades vecinas.

Se vieron cañones y vehículos blindados desplegados en las calles de la capital y escuchó disparos de armas pesadas cerca del cuartel general tanto del ejército como de las FAR. Los médicos dijeron que se habían producido enfrentamientos en barrios residenciales y que al menos tres civiles habían muerto.

También se estaban produciendo enfrentamientos en la sede de la televisión estatal de Sudán, dijo brevemente un presentador que apareció en la pantalla. Hubo un fuerte intercambio de disparos en Merowe, dijeron testigos presenciales en que habían estallado enfrentamientos entre las FAR y el ejército en las ciudades de El Fasher y Nyala en Darfur.

Las potencias internacionales —Estados Unidos, Rusia, Egipto, Arabia Saudita, las Naciones Unidas y la Unión Europea— pidieron el fin de las hostilidades. El embajador de Estados Unidos en Sudán, John Godfrey, dijo que la escalada de tensiones a la lucha directa era «extremadamente peligrosa». Él y el personal de la embajada se refugiaron en el lugar.

El ejército dijo que las FAR habían intentado atacar a sus tropas en varias posiciones después de que testigos reportaran intensos disparos en varias partes del país, lo que generó temores de un conflicto en toda regla. Los paramilitares, que según los analistas tienen 100 mil efectivos, dijeron que sus fuerzas fueron atacadas primero por el ejército.

Anteriormente, las FAR, encabezadas por el ex líder de la milicia, el general Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como ‘Hemedti’, dijeron que el ejército había rodeado una de sus bases y abrió fuego con armas pesadas.

Las FAR de Hemedti se formaron a partir de milicias acusadas de crímenes de guerra en el conflicto de Darfur. En junio de 2019, las fuerzas de seguridad dirigidas por las FAR fueron acusadas de asaltar un campamento prodemocrático de Jartum y casi 130 personas murieron, según un recuento de médicos activistas.

Hemedti ha sido líder adjunto del gobernante Consejo Soberano encabezado por el general del ejército Abdel Fattah al-Burhan desde 2019. Los partidos políticos civiles que habían firmado un acuerdo inicial para compartir el poder con el ejército y las RSF les pidieron que cesaran las hostilidades. La embajada rusa también pidió el fin de la violencia.

Las hostilidades siguieron a días de tensión entre el ejército y las FAR, lo que podría socavar los esfuerzos de larga data para devolver a Sudán un gobierno civil después de las luchas por el poder y los golpes militares.

Hemedti, una vez uno de los líderes de las milicias más temidos y despiadados de Darfur, se puso al frente de una transición planificada hacia la democracia, inquietando a los gobernantes militares y provocando una movilización de tropas en la capital, Jartum. La ruptura entre las fuerzas salió a la superficie el jueves, cuando el ejército dijo que los movimientos recientes, particularmente en Merowe, por parte de las FAR eran ilegales.

Las FAR, que junto con el ejército derrocaron a Bashir en 2019, comenzaron a redistribuir unidades en Jartum y en otros lugares en medio de conversaciones el mes pasado sobre su integración en el ejército bajo un plan de transición que conduciría a nuevas elecciones.