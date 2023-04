Víctor Castro, reprobado

La Paz, Baja California Sur.- El gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío se encuentra entre los últimos once gobernadores que menos confianza tienen de parte de sus gobernados, según la reciente encuesta Massive Caller.

En la reciente entrega de la primera quincena del mes de abril por parte de la casa encuestadora Massive Caller, se dio a conocer que Víctor Manuel Castro Cosío estaba reprobado en nivel de confianza por parte de los sudcalifornianos, quienes señalaron “No Confiar” en el mandatario estatal.

Con un 32%, el jefe del ejecutivo estatal en Baja California Sur se encuentra en el último tercio de los gobernadores que están reprobados por sus ciudadanos, acompañando a figuras políticas como Alfredo del Mazo (PRI) en el Estado de México; Layda Sansores (Morena) en Campeche o David Monreal (ex priísta, ex perredista y ex petista) en Zacatecas.

En la información proporcionada por Massive Caller, Baja California Sur es el peor estado de la región, al obtener un bajo respaldo por parte de los sudcalifornianos. El vecino, Baja California se encuentra en la tercera posición nacional de los que más confianza tienen sus ciudadanos con su gobernadora, con una aprobación del 49.5%, sólo detrás de los Estados, Yucatán y Nuevo León.

Por su parte, Sinaloa tuvo un nivel de confianza del 44.4%, encontrándose en la novena posición nacional mientras que en Sonora, 39% de sus habitantes confían en su gobierno.