A un año de la desaparición de Debanhi

Los padres de la joven señalan que, hasta el momento, no hay detenidos por la muerte de la estudiante

Nuevo León .– Como un caso que va muy lento y que evidenció la actuación deficiente de las autoridades de Nuevo León, calificaron los padres de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa la investigación por la desaparición y muerte de su hija, hechos que ocurrieron hace un año.

La joven desapareció el 9 de abril de 2022 tras acudir a una fiesta en una quinta del municipio de Escobedo y su cuerpo fue hallado 12 días después en una cisterna en desuso del motel Nueva Castilla, ubicado por la carretera a Laredo, cerca del sitio en donde fue vista por última ocasión con vida.

Mario Escobar y Dolores Bazaldúa afirmaron que el caso de la estudiante de derecho no ha avanzado y hasta ahora no se tienen detenidos por los sucesos que conmocionaron a México.

El caso se volvió muy mediático a raíz de que en redes sociales se publicó una fotografía de Debanhi parada en medio de la mencionada vía, la cual, presuntamente, fue tomada por el taxista que la dejó sola a su suerte, sin importar que fueran altas horas de la madrugada.

“Ha sido difícil, porque ya es un año y pues no tenemos nada todavía, y eso es lo que más nos molesta, nos duele, que todavía no hay ningún detenido, todavía no hay ningún presunto culpable, todavía no hay nada y ya es mucho tiempo”, señaló Bazaldúa.

Comentó que ha sido un proceso muy difícil, porque también han tenido que aprender a vivir sin ella, soportando su ausencia, cuando era la alegría de su casa.

Mario Escobar coincidió en que los avances han sido casi nulos porque, aunque lograron que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), el proceso va a paso lento.

“Los avances que ha tenido la Fiscalía de la República ya los analizamos con los abogados, ya van 24 carpetas. En la última carpeta ya hay un avance que en próximos días daremos a conocer porque así lo decidimos con los abogados”, comentó.

Añadió que tienen la expectativa de que, tanto la FGR como el gobierno federal, mantengan la postura de que sí se va a resolver el caso de Debanhi.

Tienen varias líneas de investigación que todavía siguen abiertas. Hay que recordar que la Fiscalía de Nuevo León en su “verdad histórica” lo vio como un accidente, pero la FGR ya lo está viendo como un feminicidio. Entonces, en ese sentido, traen todas las líneas de investigación abiertas, pero sí ya traen una o dos líneas de investigación concretas”, compartió.

Mencionó que ellos lucharán hasta el último aliento de su vida para alcanzar la justicia para su hija Debanhi, quien un día salió a divertirse con sus amigas y ya no regresó a casa por razones que hasta la fecha son un misterio.

Escobar adelantó que las líneas de investigación que trae la FGR apuntan a la corrupción y a la falsedad de información en el caso.

“Apuntan a lo que mucha gente dejó de hacer y ha dejado de hacer por mucho tiempo”, sostuvo.