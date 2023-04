Ensaya China cerco militar a Taiwán

El anuncio ocurre después de la reunión el miércoles en California entre la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy.

China.- China inició el sábado tres días de ejercicios militares alrededor de Taiwán, que incluyen el ensayo de «un cerco total» a la isla autogobernada, después de la reunión de su presidenta con el líder de la Cámara de Representantes estadunidense.

Las maniobras «sirven como severa advertencia contra la colusión entre las fuerzas separatistas que buscan ‘la independencia de Taiwán’ y las fuerzas externas», señaló en un comunicado un portavoz militar, Shi Yin.

El «ejercicio de hoy se centra en la capacidad de tomar el control del mar, el espacio aéreo y de información […] para crear una disuasión y un cerco total» de Taiwán, precisó la televisión estatal china, CCTV, en el que buques destructores, naves rápidas lanzamisiles, cazas y aviones cisterna serán desplegados durante las maniobras.

La localización exacta de estas operaciones no ha trascendido, pero el lunes implicarán disparos con fuego real en la costa de la provincia de Fujian, justo enfrente de Taiwán, comunicó la autoridad marítima regional en un comunicado. La parte más reducida del estrecho de Taiwán entre las costas continentales chinas y la isla tiene un ancho de unos 130 kilómetros.

El anuncio ocurre después de la reunión el miércoles en California entre la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy. Poco después de la controvertida reunión, Beijing advirtió de que tomaría «medidas firmes y efectivas para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial».

China considera esta isla de gobierno democrático como parte de su territorio, y se opone a cualquier contacto entre los dirigentes taiwaneses y representantes de otros países. Para el Ministerio de Defensa de Taiwán, los ejercicios chinos «socavan gravemente la paz, la estabilidad y la seguridad en la región». La presidenta Tsai denunció a su vez el «continuo expansionismo autoritario» de China.

Después de dos días desplegando aeronaves y barcos cerca de la isla, el Ejército Popular de Liberación chino anunció «un ejercicio de preparación para el combate en el estrecho de Taiwán» del 8 al 10 de abril. El ministerio de Defensa taiwanés anunció que hasta las 16:00 horas locales, había detectado nueve buques de guerra y 71 aviones militares alrededor de su territorio.

«El (Partido Comunista Chino) creó deliberadamente tensiones en el estrecho de Taiwán, lo que (…) tiene un impacto negativo en la seguridad y el desarrollo económico de la comunidad internacional», declaró.

Sin embargo, en el lugar de China continental más cercano a Taiwán, la isla de Pingtan, los turistas parecían ajenos a los acontecimientos, sacándose retratos frente al mar por donde circulaban todavía barcos de mercancías.

«Vi las noticias, pero esto no va a chafar nuestros planes de hoy», dijo Wu, de unos 30 años, mientras caminaba por un paseo marítimo con su pareja.

Otra mujer, de unos 20 años y que no dio su nombre, aseguró que no había oído hablar de los ejercicios. «¿Qué situación? No pasa nada», dijo. China ya efectuó maniobras militares alrededor de la isla en agosto de 2022, en respuesta a la visita a Taipéi de Nancy Pelosi, la predecesora de McCarthy al frente de la Cámara de Representantes.

El actual líder de la Cámara Baja del legislativo estadunidense también quería viajar a la isla, pero finalmente optó por una reunión con Tsai en California ante la ira de Beijing. La dirigente taiwanesa realizó allí una escala después de visitar Guatemala y Belice, dos de los últimos aliados oficiales de la isla, que recientemente perdió a Honduras en favor de Chiina.

Ahora mismo, sólo 13 países reconocen a Taipéi. Entre ellos no está Estados Unidos que, sin embargo, es uno de sus principales aliados y proveedor de armamento. Ya de vuelta a Taipéi, Tsai dijo el sábado que Taiwán «continuará trabajando con Estados Unidos y otros países de mentalidad similar para defender conjuntamente los valores de la libertad y la democracia». Previamente, la portavoz de la diplomacia china, Mao Ning, insistió en que «Taiwán es una parte inseparable de China».