Organizó sacerdote table dance en su iglesia

Tras recibir las cartas con amenazas de muerte, el sacerdote francés dijo que la iglesia necesitaba abrirse al mundo.

Francia.- Daniel Boessenbacher, sacerdote francés de la iglesia protestante Saint-Guillaume en el este de Francia, recibió una amenaza de muerte a través de cartas después de haber organizado un polémico evento de table dance. Daniel alertó a las autoridades locales por las cartas amenazantes que comenzó a recibir después del espectáculo. “El responsable de la parroquia y una persona en el servicio cívico encontraron dos cartas deslizadas por debajo de la puerta“, dijo. Además, puntualizó que no tenía duda en que estuvieran relacionadas con dicho evento.

Esto ocurrió la semana pasada, cuando la asociación Crossed Passions (Pasiones Entrelazadas) alquiló el establecimiento religioso para dar un show con canto lírico, baile y pole dance, el cual logró vender mil entradas rápidamente.

Tras la presentación, el sacerdote de 54 años de edad dijo que el espectáculo había sido “seductor pero suave” y lamentó que algunas personas no pudieran asistir y que muchas otras no “apreciaran” el evento.

De acuerdo con medios locales, una de las cartas decía “Decapitar a los feligreses” y “Esto no es una iglesia, es un cabaret”. La otra carta anónima decía: “Debemos cortarle la cabeza porque le dio la llave de nuestra santa iglesia a esta serpiente danzante”.

Además, Daniel Boessenbacher comentó que encontró folletos del evento debajo de la puerta de la iglesia con comentarios como “Morirás” o “Vas a ir al infierno”. “Estamos acostumbrados a las reacciones, pero no a las amenazas de muerte. No me disuaden en absoluto. Creo que la iglesia necesita abrirse al mundo“, afirmó.

Según Boessenbacher, estos eventos son una oportunidad para atraer a nuevos fieles y para mostrar que la iglesia puede convertirse en un espacio inclusivo.