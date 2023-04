Nominan al Parque Nacional Bahía de Loreto

Loreto, Baja California Sur.– El Parque Nacional Bahía de Loreto ha sido preseleccionado para competir por el premio “Best of Travel Awards” de TravelAwaits en la categoría de “Parque Nacional Internacional Favorito”.

Los ganadores se decidirán por votación en línea que cerrará el 24 de abril, así que no esperes más y apoya a esta maravilla natural loretana en el vínculo:

https://travelawaits.secondstreetapp.com/Trav…/gallery/…

La conocida página web de viajes señala que sus lectores han destacado “sus destinos de viaje, negocios y experiencias favoritos durante nuestros premios anuales Best Of Travel Awards. Los lectores nominan a sus pueblos pequeños, grandes ciudades, parques nacionales, centros turísticos, restaurantes y mucho más favoritos, con la esperanza de que ganen la corona Best Of Travel. Las nominaciones son revisadas por un panel de expertos de la industria de viajes y escritores para verificar su precisión, y luego los lectores votan por los finalistas restantes para determinar los ganadores en cada categoría”, señaló la publicación.

El Parque Nacional Bahía de Loreto compite por el galardón con casi una treintena de espacios naturales entre los que se cuentan los parques de Galápagos en Ecuador, Iguazú en Argentina, Komodo en Indonesia, el Rapa Nui en Chile, Serengeti en Tanzania