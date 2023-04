Descanse en paz Andrés García

El actor de origen dominicano que residió en Acapulco por varios años tras migrar con su familia a México, murió este 4 de abril.

CDMX.- Andrés García, el galán de películas y telenovelas, murió este 4 de abril a los 81 años tras estar delicado de salud. Margarita Portillo, su esposa, informó hace tres días que el actor de Predo Navaja se encontraba delicado y que tras realizarle estudios determinaron que se encontraba bajo de hemoglobina por lo que requeriría una transfusión sanguínea.

La muerte del actor de origen dominicano y que residía en Acapulco fue lamentada por Anahí, quien era cercana al actor.

«No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Se que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, Mi adorado Andrés», publicó la cantante

En noviembre de 2022 la salud del actor se empezó a deteriorar. El propio Andrés García en un video en su canal de YouTube había informado que se encontraba un poco delicado tras haber sufrido una caída en su casa a raíz de problemas por la cirrosis que padecía.

Debido a esta caída tuvo que permanecer en cama algunos días para recuperarse. Sin embargo, a mediados de noviembre fue hospitalizado y las alarmas se encendieron cuando se filtraron unas fotografías de él en una ambulancia y con oxígeno.

En uno de sus videos en YouTube, García reveló que le había sido diagnosticada cirrosis hepática, por lo que llamó a sus seguidores a cuidarse y también confesó que ello no lo mantenía de buen humor.

“Me acaba de dar cirrosis hepática y créanme que no es agradable. Mi mujer Margarita me aguanta pues todas las pen… que hago, porque, a causa de lo mal que me siento, no tengo buen humor, aunque nunca he presumido de tenerlo”, dijo en ese entonces Andrés García.

¿Quién era Andrés García, el galán del cine y la televisión?

Andrés García fue un actor de cine y televisión de origen dominicano que emigró a México con su familia, estableciéndose en Acapulco, Guerrero, donde fue descubierto por productores de cine cuando trabajaba como lanchero.

Su carrera en el mundo artístico inició cuando tenía 25 años al protagonizar la película Chanoc, dirigida por Rogelio A. González.

A partir de ese año empezaría su trayectoria en la pantalla grande al participar en más de 70 películas en las que interpretó diversos personajes y en la que destacó con su inigualable físico.

Tras una gran carrera en el cine y mientras aún se mantenía vigente en la pantalla grande probó suerte en la televisión en 1970 con la telenovela Yo sé que nunca.

Grabó al menos 17 telenovelas, entre ellas El cuerpo del deseo, Mujeres engañadas, El privilegio de amar, La mujer prohibida, Con toda el alma, Tú o nadie, entre otras.

También participó en series como El pantera, Hay alguien ahí, Cuéntame cómo pasó, Los Simuladores, e incluso en programas como La hora pico.

Andrés García nació el 24 de mayo de 1941 en República Dominicana. Era hijo de exiliados españoles, quienes después emigraron a México y se asentaron en Acapulco, Guerrero.

Tuvo tres hijos Leonardo y Andrés García Jr., también actores, fruto de su primer matrimonio con Sandra Vale en 1967. Para 1974 se casó con Fernanda Ampudia con quien procreó a la actriz y presentadora de televisión Andrea García.

En los años 80 llegó por tercera vez al altar de la mano de la actriz Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante, de la que se divorciaría tras 12 años juntos. Margarita Portillo fue su última esposa.