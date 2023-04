Dejó la abogacía para vivir de las tangas

Es abogada, pero prefirió seguir su sueño y ahora vive de hacer tangas

CDMX.-La felicidad no está en ejercer una profesión; ella dejó su carrera como abogada para perseguir su sueño de hacer tangas.

Ni el tener una licenciatura, ni el ganar sueldos elevados compra la felicidad; Jaqui renunció a ser abogada para cumplir su sueño: hacer tangas cute.

Aunque no le ha sido fácil, Jaqui compartió que pese a tener preparación como abogada, estar titulada y sin importarle el qué dirán, prefirió ponerse a hacer tangas.

Ahora tiene un emprendimiento que es básicamente hacer tangas y aunque se las ha visto ‘negras’, está feliz porque ama lo que hace.

Es abogada, pero persiguió su sueño y ahora vive de tangas

Jaqui, es una emprendedora argentina que creó la marca de ‘Javina’, una tienda de lencería. Sin embargo, sorprendió al contar que en realidad es abogada y dejó su profesión.

Hay motivos por lo que vale la pena renunciar a ejercer tu profesión tras años desvelándote en las tareas de la universidad, y uno de ellos es el seguir tus sueños.

A través de un video en TikTok, Jaqui contó que aunque es conocida por su marca ‘Javina’, la realidad es que es abogada de profesión, pero decidió dejar esto para dedicarse a las tangas.

Aunque cuenta que se esforzó hasta el último momento por su carrera universitaria e incluso está titulada, al momento de graduarse se dio cuenta que eso no es lo que quería.

A la par de su carrera universitaria, Jaqui ya tenía su emprendimiento aunque se podría decir que estaba en ‘pañales’. Sin embargo, decidió apostarle todo y seguir su sueño.

“¿Sabías que en realidad soy abogada, pero me la jugué por mi sueño?” comparte Jaqui.

Explicó que su pensamiento al graduarse fue “soy chica, no quiero estar toda mi vida en un trabajo que no me gusta, me frustra y me hace mal”.

Asimismo, contó que se tuvo que anteponer a las críticas que le llegaban por no ejercer como abogada.

“No voy a ejercer este título con la validez que tiene, sino que simplemente me voy a poner a vender y fabricar tangas (…) hubo gente que me desvalorizó mi sueño”, relató Jaqui.

Ahora, Jaqui tiene todo un emprendimiento exitoso en Argentina, mismo que se basa en la confección de prendas íntimas como:

Bikinis

Juegos de lencería

Tangas

Prendas invernales

“Juégatela, suceden cosas mágicas”, dice la abogada que renunció y ahora hace tangas

A poco más de un año de que Jaqui, la abogada que decidió no ejercer su profesión para ahora vivir de tangas, emprendiera, te ánima a jugártela por tus sueños.

Si de algo está segura la emprendedora argentina es que no se quedó con las ganas de saber qué se siente luchar por sus sueños, pues ahora tiene una micro empresa exitosa.

Y si Jaqui dejó de lado su profesión para cumplir su sueño de hacer tangas, ahora es tu momento.

Además, la abogada asegura que “suceden cosas mágicas” cuando decides seguir tus sueños y no hacer lo que todos te dicen ‘está bien’.

“Luchen, juéguesela porque después suceden cosas mágicas, se los juro, rompiéndote el alma, pero después suceden cosas mágicas”, concluyó Jaqui.