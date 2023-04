El Gobernador va «inseguro»

La Paz, Baja California Sur.– Mientras realizaba un “en vivo” a bordo de su vehículo para recomendar a los sudcalifornianos seguir todas las medidas de seguridad con motivo del arranque del operativo de semana mayor, al gobernador Víctor Castro Cosío se le pasó un detalle: ponerse el cinturón.

El detalle no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales, quienes, a pesar de que el mandatario no iba conduciendo y solo estaba en el asiento del “copiloto”, le criticaron por no cumplir las reglas de Tránsito.

“Es increíble que nuestro gobernador no utilice el cinturón cuando en los municipios de La Paz y Los Cabos hay campaña permanente para el uso adecuado del cinturón de seguridad”, posteo @Javier1990, en la cuanta donde Castro Cosío daba un mensaje en el arranque del operativo de Semana Santa acerca de la importancia de seguir las indicaciones de tránsito “para volver sano y salvo a casa”.

Por su parte, Sandra Moreno, habitante de La Paz escribió: “el gobernador nos manda un mensaje de mucho cuidado en estas vacaciones de Semana Santa, y está arriba de un vehículo sin el cinturón de seguridad”.

El usuario @lino_art tomó el acto de Castro Cosío en broma y le señaló: “señor Gobernador, el cinturón también es obligatorio en copilotos, además, se puede estirar mucho, así que pretexto de que no le queda el cinturón no podrá decir”.