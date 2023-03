Multa INE al PRI con casi 98 millones de pesos

El Consejo General del INE multó al PRI con casi 98 millones de pesos por recibir 39 millones de pesos de recursos públicos del gobierno del exgobernador César Duarte.

CDMX.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) multó al PRI con casi 98 millones de pesos por recibir 39 millones de pesos de recursos públicos del gobierno del exgobernador César Duarte durante 2015, para pagar sueldos de funcionarios partidistas de 65 comités municipales del partido en Chihuahua.

El consejero Jaime Rivera comentó que se acreditó el traslado del dinero en efectivo confirmado por una empresa de custodia de valores, el cambio de los cheques del gobierno del estado por parte del secretario de Finanzas del partido, pruebas grafológicas, entre otras, que acreditan el ilícito.

El representante del PRI ante el INE, Hiram Hernández, aseguró que la confesión que emitió el secretario de Finanzas ante el fiscal del gobierno panista fue obtenida por medio de tortura.

«El proyecto de la unidad de Fiscalización no dice a donde se fue el dinero y si le sumamos que el secretario de Finanzas fue torturado y que hoy está en la cárcel el fiscal que lo torturó y que eso no está en la carpeta de la unidad de fiscalización me parece sumamente grave que el consejo general pudiera aprobar una situación de este tipo”, dijo Hernández.

En el dictamen se explica que el gobierno del estado tomó dinero de la Secretaría de Hacienda del estado que dispersó en 12 cheques depositados en una cuenta de banco y de ahí los recursos se depositaban a otra cuenta, pero de un servicio de custodia de valores, empresa que cambiaba los cheques y llevaba el efectivo al secretario de Finanzas del PRI.