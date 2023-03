Demandó a su esposa por ocultarle que ganó la lotería

Los hechos ocurrieron en Tailandia; el hombre acusa que le enviaba las remesas a su esposa mientras trabajaba en Corea del Sur.

Tailandia.- Un hombre originario de Tailanida, identificado como Narin y de 47 años, demandó a esposa Chaweewan (43) por ocultar su premio de lotería de 12 millones de bahts (unos 352 mil dólares / 6.49 millones de pesos mexicanos), y no sólo eso, sino que dejó al hombre y se casó con su amante.

Los hechos se hicieron públicos el 11 de marzo pasado. Narin buscó a un renombrado abogado para emprender acciones legales contra su esposa, con quien se casó hace 20 años. La pareja, que tiene tres hijas y son originarios de Chaiyaphum (al noreste de Tailandia), vivía separada por motivos financieros antes de que ella ganase la lotería y se volviera a casar.

El hombre tuvo que migrar a Corea del Sur en 2014 para obtener mejores ingresos y poder pagar una deuda de más de 2 millones de bahts (58 mil 670 dólares / un millón 81 mil 930 pesos mexicanos), mientras que su esposa permaneció en Tailiandia para cuidar de sus hijas. Le transfería al mes entre 27 mil y 30 mil baths (entre 790 y 880 dólares / de 14 mil 600 a 16 mil 220 pesos mexicanos), pero al regresar al país, se enteró del premio de lotería, que fue oculto por la mujer.

«Me sorprendió y no sabía qué hacer. Estoy decepcionado. No esperaba que mi esposa de 20 años me hiciera esto. Solo me quedaban 60 mil bahts (mil 760 dólares / 32 mil 450 pesos mexicanos) en mi cuenta bancaria porque le di dinero a ella todos los meses. Quiero pedir justicia y el dinero que merezco”, dijo Narin a medios locales.

Cuando Narin intentó contactar a Chaweewan, ella lo ignoró y decidió confrontarla. Viajó de regreso a Tailandia el pasado 3 de marzo de 2023. Sin embargo, al regresar al país se enteró de se había casado con su amante, un oficial de policía a el 25 fde febrero pasado.

El hombre dijo a medios locales que, a pesar de haber estado casado durante dos décadas, él y Chaweewan no habían firmado un certificado de matrimonio oficial. Si bien esto puede parecer que complica el caso de Narin, su abogado insiste en que no es así y tiene derecho al dinero a pesar de no estar casado oficialmente.

Su abogado dijo que los familiares y amigos de la pareja estaban al tanto de su relación, un reconocimiento que, según él, es suficiente para declarar oficial su matrimonio. Explicó que los bienes ganados por la pareja durante el curso de su relación deben ser compartidos por ellos en caso de ruptura o divorcio.

Chaweewan, por su parte, presentó una denuncia contra su ahora «exmarido» por difamación. Ella sostiene que no le ocultó el premio de la lotería y declaró que Narin había terminado con ella por teléfono en 2019.

Además, afirmó que la suma que Narin depositó en las cuentas bancarias de sus hijas era mucho más baja de lo que él afirma: solo entre 3 mil y 4 mil bahts (entre 88 y 117 dólares / de mil 620 a 2 mil 160 pesos mexicanos) al mes. El caso está siendo investigado actualmente por la policía y otros departamentos relacionados.