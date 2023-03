Todos los días come un poco de las cenizas de su esposo

Casie asegura que el sabor es como huevo podrido, arena y papel de lija

Estados Unidos.- Una mujer en Estados Unidos asegura que no puede dejar de comer las cenizas de su difunto esposo ya que son básicamente lo único que come.

Casie, de 26 años, perdió a su esposo Sean quien sufrió un ataque de asma solo dos años y medio después de conocerse. En 2019, Casie participó en el show Mi extraño hábito de la cadena TLC en donde relató que tras la muerte de su marido, comenzó a llevar las cenizas a todas partes para no sentirse sola.

Sin embargo, además de pasar tiempo con las cenizas, Casie admitió que se ha estado comiendo algunos de los restos de su marido porque aseguró que lo extraña demasiado.

“No quería borrarlo, ese es mi marido, no quería borrarlo, así que me lo lamí los dedos, y aquí estoy hoy casi dos meses después y no puedo parar, me estoy comiendo a mi marido, aseguró Casie en el programa de televisión”.

La manera de comer

De acuerdo con el relato de Casie, mordisquea las cenizas entre cinco y seis veces al día y la forma en que las ingiere es primero lamer su dedo y girarlo entre las cenizas de su marido para así comérselo a pesar de tener un sabor que ella misma describió como huevos podridos, arena y papel de lija.

Pese a no tener el control de su adicción, Casie dice que comerse los restos la deja con sentimientos de culpa pues asegura que ya no queda mucho de los restos de su esposo y le preocupa comerse todas las cenizas de Sean. Casie mencionó que desea dejar ese hábito pues ya perdió una vez a su marido y no quiere perderlo de nuevo.