Recibe «Mujeres de mis amores» cientos de afiliadas

Los Cabos, Baja California Sur.- Cientos de mujeres se afiliaron de la zona norte del estado se afiliaron a la asociación sudcaliforniana “Mujeres de mis Amores” este fin de semana y escucharon las palabras de bienvenida por parte de la presidenta, Guadalupe Zamorano Reyes.

Durante su discurso, Zamorano Reyes resaltó que “Mujeres de mis Amores” no es un movimiento político, y que su presencia en todo Baja California Sur obedece a un sueño de poder ayudar a salir adelante a las mujeres sudcalifornianas.

“Para mí es un sueño que estoy realizando de acercarme a todas ustedes y así, que ustedes me puedan platicar que es lo que quieren hacer y que necesitan para ser unas mujeres libres y empoderadas” les dijo la abogada, Guadalupe Zamorano.

“Antes que nada, quiero agradecerles por darse el tiempo de venir y escuchar de primera mano lo que es Mujeres de mis Amores. Aquí, ustedes no tienen que pagar un solo peso, porque no es un proyecto en donde ustedes deban pagar una capacitación, en resumen, no es un proyecto, que hayan visto antes”.

“Este movimiento no es político; es un proyecto donde vamos a mejorar sus negocios las que tengan; y las que no, vamos a ayudarlas y asesorarlas para que puedan ser libres y empoderadas. Toda mujer que tenga un negocio, hacerlo crecer, asesorarla para que pueda darse de alta como negocio formal, pagar impuestos y acceder a beneficios que el gobierno federal tiene para ustedes, y al final, generar empleo”.

“Y en caso de que no tengan algún negocio, apoyarlas y preguntarles cuál es su sueño, que es lo que quieren hacer, ¿Cómo podemos ayudarlas a emprender ese sueño que las hará libres y empoderadas?, de eso se trata es movimiento”.. dijo la presidenta de Mujeres de mis Amores.

Para finalizar, Guadalupe Zamorano aclaró: “el que quiera decirles que es un proyecto político les está mintiendo, ustedes ya saben cuál es la finalidad y repliquen e inviten este mensaje a sus amigas, familiares y vecinas, que el día de hoy no pudieron venir”.

Durante el acto, diversas mujeres intercambiaron sus puntos de vista, dieron a conocer sus sueños; además, de que conocieron de viva voz la historia de vida y éxito de la abogada y presidenta del movimiento Mujeres de mis Amores, Guadalupe Zamorano.

Cabe mencionar que el gobierno municipal de Mulegé, al pensar que era un movimiento político, “cortaron” la energía eléctrica del lugar para que no se llevara a cabo la reunión de mujeres. A pesar de no tener energía eléctrica en el lugar donde se llevaba a cabo el evento, las mujeres presentes con las luces de sus celulares iluminaron el oscuro espacio y continuaron intercambiando experiencias.