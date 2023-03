No es la solución un programa “Hoy no circula”

Los Cabos, Baja California Sur. –El presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs Castro consideró que la propuesta de la diputada local, Marbella González de implementar en el municipio cabeño el programa “Hoy no circula” no es la solución.

“No es la solución ese programa, y obviamente vamos a meter nuestra opinión con el congreso del Estado; hay que recordar que el poder adquisitivo en el municipio de Los Cabos es alto, y la gente tendrá capacidad de comprar otro vehículo si se le empieza a restringir la movilidad con la unidad que ya tiene”, consideró el edil la mañana de este viernes.

“Nosotros como autoridad municipal estamos trabajando en el tema, lo que estamos haciendo es que, en las zonas urbanas en horas de más circulación de vehículos, como lo son horarios de entrada y salida de escuelas, o bien, horarios de trabajos, evitar que unidades pesadas como camiones, dompes, trailers, etcétera, circulen a esa hora”.

Leggs Castro hizo énfasis que las unidades pesadas en horarios “pico” hacen el trafico aún más lento, ya que, en los semáforos, cuando les toca la luz verde, tardan en avanzar, haciendo que la fila de vehículos no alcance a pasar “y más en algunas zonas donde el cambio de luz verde dura poco segundos para agilizar la movilidad”.

“El programa que propone la diputada no es la solución, desde mi particular punto de vista como alcalde y como ciudadano; esperemos que no pase en el congreso, porque entonces sí, sería un caos, porque la ciudadanía compraría un vehículo más en su necesidad de movilidad”.