“Sigue firme” Raymundo Zamora al lado del alcalde Oscar Leggs

Los Cabos, Baja California Sur. – El delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora

aclaró que “sigue firme” al lado del edil cabeño Oscar Leggs Castro.

El oriundo de Pozo Cota hizo la aclaración luego de la duda por parte del grupo político que encabeza el profesor Oscar Leggs Castro de que podría estar trabajando y operando para el grupo del secretario general de gobierno, Homero Davis.

“En unidad y respeto sigo para adelante con el profe Oscar Leggs Castro, yo no me voy, aquí me quedo. Esta es mi casa y mi gente” escribió en sus redes sociales el delegado sanluqueño, Raymundo Zamora, luego de recibir las críticas por parte de los mismos colaboradores del gabinete del ayuntamiento cabeño.

Uno de los temas que más le cuestionó el grupo político del profesor Oscar Leggs a Raymundo Zamora fueron sus constantes fotografías con personajes políticos de otros grupos y las quejas contra los directores del mismo ayuntamiento de Los Cabos.

Ante esto, también aclaró “(…) la intención es sacarme de mis casillas y como saben que no soy un hombre dejado, por ahí va la intención. Les digo de frente a aquellos que se esconden en las sombras (…) que no me voy a detener en alzar la voz las veces que sean necesarias (…) y no toleraré una falta de respeto para los sanluqueños”.

Ante la postura en redes sociales del delegado sanluqueño, los cibernautas comentaron: “vete con Homero Davis ¿o ya te diste cuenta que te están utilizando?” , “lástima que el profe Leggs es tan noble, sino ya te hubiera sacado del equipo”, “¿Por qué no te quedas con el Gobernador y Homero?”