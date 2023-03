Quiere Ebrard «cambiar la realidad»

Durante la presentación de su libro, Ebrard aseguró que él y su familia fueron perseguidos durante el sexenio de Peña Nieto.

CDMX.- Marcelo Ebrard presentó su libro El camino de México en el que cuenta su trayectoria política de más de 40 años en el servicio público y su historia personal que lo lleva a aspirar a convertirse en el próximo presidente de México.

“Tenemos todo para tomar esa oportunidad, rescatar la grandeza de México y estar a tiempo para que nuestro país cambie para siempre, que no tengamos pobreza extrema y que seamos un país, sí de clase media, una clase media mayoritaria, eso es lo que debemos de ser”, dijo el canciller, quien estuvo acompañado por familiares, amigos, funcionarios y excolaboradores.

El funcionario destacó que la publicación, escrita en primera persona, es un ejercicio de transparencia en el que resume los costos que ha enfrentado por defender lo que cree y ser congruente entre lo que piensa y lo que hace.

“Nos hemos preparado 42 años, lo que les comparto es lo que he aprendido, he sido perseguido”, comentó.

Ebrard destacó su relación desde hace 23 años con Andrés Manuel López Obrador y la coincidencia en sus causas como el combatir la desigualdad en el país.

“Nosotros creemos en algo, quiero cambiar la realidad, llevo con Andrés Manuel 23 años trabajando y alguien me decía a lo mejor tú eres un moderado y yo le decía ‘no me gusta insultar a la gente, a lo mejor eso me hace moderado, pero soy radical porque quiero cambiar la realidad’”.

En su libro, el canciller también habla de traiciones por el caso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México y del acoso que enfrentó desde el poder sobre su familia.

“A mí lo que más me dolió en el sexenio de Peña Nieto fue el ataque a la familia, al apellido, destruir nuestro prestigio siempre en desventaja porque cómo vas a luchar contra la Presidencia, contra el SAT, la UIF y la Procuraduría General de la República, fue la peor que nosotros vivimos”, dijo.

El secretario de Relaciones Exteriores estuvo acompañado de su esposa, Rosalinda Bueso y sus hijos.

Simpatizantes y amigos que colmaron el patio principal del Palacio de Minería expresaron su respaldo a Ebrard con gritos de: «¡Presidente, presidente!»

El libro lo comentaron la escritora Elena Poniatowska, su exconsejera jurídica en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Leticia Bonifaz y el periodista Ricardo Raphael.