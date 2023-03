Interponen segunda denuncia contra la vocera del Ayuntamiento de Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur. – Una segunda denuncia, ahora ante la Contraloría de Los Cabos fue interpuesta por la periodista Pamela Gutiérrez contra la director de Comunicación Social del Ayuntamiento cabeño, Alejandrina “N” ” por el presunto delito de discriminación y provocación o incitación al odio o a la violencia.

Ante la contraloría del Ayuntamiento de Los Cabos, la afectada, la comunicadora Pamela Gutiérrez continuó con el procedimiento legal en contra de la trabajadora del gobierno cabeño, quien ya cuenta con una denuncia penal bajo el número de expediente CSL/1149/2023/NUC.

En entrevista, la afectada adelantó que continuará buscando que se haga justicia: “una servidora no va a parar, porque lo que hizo la señora Alejandrina no puede quedar impune. Es una funcionaria pública y se debe de poner un ejemplo de que las cosas no se pueden quedar, así como si nada”, dijo.

“Ya colocamos nuestras dos denuncias en contra de esta señora y trabajadora del gobierno del profe Oscar Leggs, una, la pusimos por la vía penal; y la otra, la pusimos en contraloría, dentro del ayuntamiento de Los Cabos”.

“Esperamos que el gobierno de Los Cabos proceda, porque esta señora no puede ser funcionaria pública y estar discriminando a la gente, ni mucho menos puede estar alentando al odio y la burla por medio de redes sociales, vamos a esperar, y si vemos que no hay respuesta continuaremos buscar las alternativas para que se haga justicia», añadió.

Cabe mencionar que la denunciada, Alejandrina “N”, ya tuvo un problema con un ciudadano en la marina de Cabo San Lucas, quien la culpó a ella y a su esposo de haberlo golpeado y ofendido. En aquella ocasión, el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro no emitió opinión alguna sobre la presunta agresión.