Garantiza López Obrador la continuidad de su proyecto

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cualquiera de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial para 2024 mantendrá la política económica y social que echó a andar su administración.

Ante miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México, el presidente dijo que no habrá cambio de rumbo ni “zigzagueo” en la política de combatir la corrupción, implantar un esquema de austeridad, y beneficiar a los sectores más desfavorecidos.

«Estoy convencido que cualquiera de los aspirantes que resulte triunfador en la encuesta para elegir al candidato de nuestro movimiento aplicará la misma política en favor del pueblo y en favor de la nación. Está asegurada la continuidad con cambio, no hay nada que temer, eso sí, tenemos que mantenernos unidos».

“Hoy de nuevo manifestamos, exclamamos a los cuatro vientos, nada de zigzaguear, sigamos anclados en nuestros principios, reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inicio de nuestro gobierno. No a las medias tintas, no aceptaremos que se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías”, afirmó López Obrador en su discurso ante sus simpatizantes reunidos este sábado en la Plaza de la Constitución.

Para lograr esos objetivos, reiteró, se debe seguir promoviendo la politización de la población, y dijo que su gobierno seguirá combatiendo lo que llamó “guerra sucia” contra su administración.

Consideró que el modelo impulsado por su administración llamado “Humanismo Mexicano” es “eléctrico” y ha conectado con la mayoría de los mexicanos y a través de él se evitará que los grupos de poder que tenían privilegios en gobiernos pasados retornen a la administración pública.

Reiteró que el PAN surgió para oponerse a la expropiación petrolera y sigue en la misma actitud noventa años después.

«Aún cuando en política es más peligroso subestimar la fuerza de los adversarios que sobre estimarla, sostengo que hagan lo que hagan no regresarán al poder los oligarcas. Continuará prevaleciendo en nuestro querido México una auténtica y verdadera democracia”, recalcó el titular del Ejecutivo.

Tras explicar el contexto histórico en que Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera, el presidente puntualizó que en la actualidad se vive otro intento de intervencionismo, consistente en la propuesta de legisladores estadounidenses de permitir el ingreso de fuerzas armadas de ese país a México para combatir a las bandas de narcotraficantes.

Primero quiero dejar de manifiesto que ya no es el tiempo de Calderón y de García Luna, que ya no es el tiempo de los vínculos turbios entre el gobierno de México y las agencias del gobierno de Estados Unidos. Ahora ya no hay simulación, de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco, porque no hay corrupción, no hay impunidad ni existen relaciones de complicidad con nadie.

Al mitin convocado para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera acudió la totalidad del gabinete federal, los directores de Pemex, de CFE, del IMSS, y del ISSSTE.

En su oportunidad, Rocío Nahle destacó la recuperación de las refinerías existentes, la adquisición de la Deer Park, en Texas; la construcción de la Olmeca, en Tabasco, y la revitalización de la CFE.

Octavio Romero, titular de Pemex, destacó que para finales de esta administración la paraestatal será autosuficiente en producción de combustibles.