Emite Corte Penal Internacional orden de arresto contra Putin

La Haya.- La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el viernes una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, acusándolo de ser responsable de los crímenes de guerra cometidos en Ucrania. Moscú ha negado repetidamente las acusaciones de que sus fuerzas han cometido atrocidades durante el año de invasión de su vecino.

La CPI emitió la orden de arresto de Putin bajo sospecha de deportación ilegal de niños y transferencia ilegal de personas del territorio de Ucrania a Rusia. A principios de esta semana, se informó que se esperaba que el tribunal emitiera órdenes de arresto, las primeras en su investigación sobre el conflicto de Ucrania.

La CPI dijo que su sala de instrucción encontró que había “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos”.

El jueves, una investigación respaldada por la ONU citó los ataques rusos contra civiles en Ucrania, incluida la tortura y el asesinato sistemáticos en las regiones ocupadas, entre los posibles problemas que equivalen a crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad. Por separado, el tribunal emitió órdenes de arresto contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada de Rusia para los Derechos del Niño, por los mismos cargos.

La presidencia de Ucrania celebró la orden de detención contra el mandatario ruso, calificando que es «el inicio» de una larga serie de condenas contra Putin por haber iniciado la guerra. Por su parte, el gobierno ruso criticó y condenó la decisión, diciendo que es «nula» y «sin sentido».

“Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen trascendencia para nuestro país, ni siquiera desde el punto de vista jurídico. Rusia no es miembro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene obligaciones en virtud del mismo. Rusia no está cooperando con este organismo, y las posibles ‘recetas’ de arresto provenientes de la Corte Internacional de Justicia serán legalmente nulas y sin efecto para nosotros», dijo una vocera del Ministerio de Exteriores ruso.