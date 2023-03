Quien no de resultados, tendrá que irse

Los Cabos, Baja California Sur.- «Quien no de resultados… pues tendrá que irse como lo están haciendo algunos compañeros», advirtió a sus colaboradores el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro tras informar que se siguen haciendo «cambios y ajustes en algunas direcciones, «para bien de la administración».

Durante el acto de entrega en adopción de mascotas por parte de la Coordinación Pro-Animal, el edil recordó a los funcionarios cabeños que si «su perfil no es el adecuado, tendrán que dejar su cargo.

«Ya no podemos seguir experimentando», adelantó.

Y para «los despistados», Leggs Castro dejo claro que su administración es 24/7: «trabajamos sábados y domingos y nada de que a mi no me corresponde. Si alguien dice que no, díganmelo para poner a otro», recalcó.