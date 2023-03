Asaltó un banco para robar un dólar

Los hechos ocurrieron en un banco de Salt Lake City; el sospechoso no dio sus razones para exigir ir a una prisión federal por el robo.

Utah.- La policía de Utah arrestó a un sospechoso de robo de banco acusado de exigir solo un dólar de los empleados y negarse a irse después, insistiendo en que esperaría a que llegaran las autoridades.

El sospechoso, Donald Santacroce, de 65 años, supuestamente ingresó a un banco de Wells Fargo cerca de 300 South Main Street en Salt Lake City (Utah) el lunes por la mañana y presentó una nota a los cajeros del banco que decía: “Perdónenme por hacer esto, pero esto es un robo. Por favor dame un dólar. Gracias.” Los empleados cumplieron y le pidieron a Santacroce que se fuera, pero él se negó.

En un giro extraño, dijo que deberían llamar a la policía. Luego se sentó en el vestíbulo del banco y esperó su llegada. Mientras esperaba, Santacroce pareció quejarse del tiempo que tardaban los agentes en llegar al lugar.

“Donald hizo una declaración a las víctimas de que tenían suerte de que (él) no tenía un arma porque la policía estaba tardando mucho en llegar”, dice la declaración jurada de arresto.

Después de hacer esa declaración, el gerente de la sucursal bancaria condujo a los empleados a la trastienda por su seguridad y cerró las puertas. Nadie resultó herido en el incidente. Cuando llegaron los oficiales, Santacroce fue arrestado.

Entregó el billete de un dólar a los oficiales y dijo que ingresó al banco con la intención de robarlo. Explicó que cometió el atraco al banco, un delito federal, porque “quería que lo arrestaran e ir a la prisión federal”. Santacroce dijo que si sale de la cárcel, robará otro banco y pedirá más dinero hasta que lo envíen a una prisión federal.

No está claro por qué estaba tan decidido a ir a una prisión federal. Fue ingresado en la cárcel metropolitana del condado de Salt Lake durante la tarde del pasado 7 de marzo, por un cargo de robo por delito grave. Ya no está bajo custodia a partir del miércoles. No está claro de inmediato si tiene un abogado.

Santacroce había sido arrestado la semana pasada por la Patrulla de Carreteras de Utah en el condado de Iron por una investigación de DUI y conducción negligente, y se descubrió que estaba usando una licencia que fue suspendida fuera de Missouri, informó el canal local KSL, afiliada de NBC.