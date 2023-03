Bloquean transportistas de materiales el Libramiento Norte

La Paz, Baja California Sur.– Para exigir un trato justo en la distribución de trabajo de acarreo de materiales en la construcción del parque deportivo en esta capital, un grupo de transportistas bloqueó este miércoles el libramiento norte y advirtió que no se moverá “hasta que esté firmado un acuerdo con las autoridades”.

Los transportistas de materiales, exigen de la autoridad municipal paceña un trato equitativo en el reparto del trabajo, pues en esta obra se benefició a una sola agrupación.

Miguel Sánchez de la Sección 252 de la CTM lamentó que a pesar de que se llegó a acuerdos con el Gobierno del estado en cuestión de reparto de trabajos, con la alcaldesa Milena Quiroga las cosas no han sido así.

“Dejamos pasar una situación en la Pino Payas”, dijo Sánchez, pero ahora no sucederá lo mismo con las obras del Deportivo ubicado en el Libramiento Norte.

Sin embargo, el dirigente de los transportistas CTM no se mostró muy optimista.

“El ayuntamiento paceño debería ponerse a la par pues ya se llegó a acuerdos con el Gobierno estatal de que no sea solo un grupo minoritario el que se beneficie”

En ese sentido consideró que el Ayuntamiento de La Paz “debe ponerse las pilas”

“Sentimos un desinterés muy grande de parte del Ayuntamiento de La Paz… con el Ayuntamiento lo vemos muy perdido”, insistió.

Asimismo, añadió que no solo es el tema del inequitativo reparto del trabajo lo que desean tratar con la alcaldesa Quiroga Romero, también las tarifas de flete que datan del 2016 pues “ya no dan, ya no pagan”.

“Las tarifas de acarreo deben subir, los precios que nos manejan ya no van con los tiempos”, señaló al advertir “no nos levantaremos de aquí hasta que esté firmado un acuerdo con las autoridades”.