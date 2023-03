Hacerle la britniseñal al vecino es un “derecho divino”

El caso se dio entre vecinos en un vecindario de Montreal; el demandante detestaba que los niños jugaran en la calle de su vecindario y su padre le levantó el dedo.

Canadá.- En Montreal, hacerle la señal del dedo medio es «sagrado». Un juez de la Corte de Quebec, encargado de investigar una disputa entre vecinos en Beaconsfield, salió en defensa de levantarle el dedo a tu vecino tras una decisión donde el magistrado también defendió el deercho de que los niños jueguen en la calle.

“Tal vez podrían preguntarse si la vida suburbana es adecuada para ellos”, se pregunta el juez Dennis Galiatsatos sobre la familia Naccache, que acusó injustamente a un padre vecino de todos los males.

“Esta disputa entre vecinos que degeneró se originó en la pequeña calle Watford, en los suburbios del oeste de Montreal. A los Naccaches les costó aceptar que los hijos de los vecinos jugaran en la tranquila calle o dibujaran con tiza en el pavimento. La escena representa para la mayoría de la gente “una dichosa instantánea de la utopía de los suburbios”, el ejemplo de “vida pacífica y fraterna en comunidad”, indica el juez con brío en una reciente decisión dictada en inglés.

Pero para los Naccaches fue “una afrenta”. Para mostrar su frustración, los miembros de la familia a menudo conducían peligrosamente alrededor de los niños, sin reducir la velocidad o pasar muy cerca de ellos, escribió el juez. Michael Naccache y sus padres incluso habían instalado un total de ocho cámaras en su casa y en sus vehículos para filmar a niños jugando en particular, lo que percibían como «una molestia insoportable».

Como era de esperar, el estilo de conducción del Naccache enfureció a los padres que se quejaron. Siguieron animadas discusiones. La Directora de Procesos Penales y Penales (DPCP) aceptó involucrarse en esta disputa vecinal, pero alineándose detrás de la familia Naccache. A fuerza de denuncias ante la policía, los Naccache lograron convencer a la DPCP de presentar cargos contra uno de sus vecinos, el maestro Neall Epstein, padre de dos niñas de entonces 2 y 4 años.

El juez Galiatsatos no solo absolvió a Epstein de los cargos de acoso y amenazas de muerte, sino que cuestiona cómo se podrían haber presentado cargos. El tribunal no le creyó a Michael Naccache, de 34 años. El que vivía con sus padres en la callecita juró que Neall Epstein lo había amenazado de muerte haciéndole un gesto con la mano simulando un degollado el 18 de mayo de 2021.

El acusado lo negó enérgicamente. Admitió, sin embargo, que estaba furioso con los Naccaches por su conducta imprudente con los niños del vecindario. También admitió haberle señalado a Michael el dedo medio. El juez Dennis Galiatsatos, en su decisión dijo que “ofender no es delito”.

«Para ser lo más claro posible, no es un delito mostrar el dedo medio. Dar la vuelta al pájaro es un derecho divino, consagrado en las Cartas, que pertenece a todos los canadienses de sangre roja. Puede que no sea cortés o cortés o galante”, escribió el juez. “No importa, no implica responsabilidad penal. Ofender a alguien no es un delito […] Los ciudadanos deben ser menos sensibles, especialmente cuando se comportan de una manera que causa tal insulto [blasfemia] , por ejemplo, conducir demasiado rápido en una calle donde juegan niños inocentes», dictó el juez.

Es en última instancia el derecho de los niños a jugar en la calle lo que defiende el juez. Los Naccaches creían que como en los suburbios los ciudadanos tienen patios privados, ya que ahí es donde deben jugar los niños, precisa la sentencia.

“Si no quieren que jueguen en la calle, solo tienen que mudarse al centro”, escribió el juez, resumiendo el pensamiento de la familia. Lo absurdo de tal afirmación es obvio.

El juez finaliza señalando que a la vista de las pruebas, se trata más bien de un miembro de la familia Naccache que podría haber sido acusado de conducción temeraria, de haber proferido amenazas o de agresión. El juez recuerda que en pleno juicio, tras el testimonio «profesional y objetivo» del vecino imputado, el tribunal optó por no contrainterrogarle e incluso invitó a absolverlo. Lo que el juez hizo de buen corazón.