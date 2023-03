Condiciona Narciso su alianza con Homero Davis

Los Cabos, Baja California Sur. – El ex gobernador, Narciso Agúndez Montaño condicionó su alianza con el proyecto del secretario general de Gobierno, Homero Davis, solo si es capaz de hacer que el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs Castro no se reelija.

Lo anterior, trascendió al interior de grupo político Los Cabos, tras una serie de reuniones en el municipio cabeño entre el funcionario estatal, Homero Davis y el grupo de políticos, encabezados por el ex gobernador del estado.

“Son varias reuniones las que ha tenido el ingeniero Narciso Agúndez y el secretario General, Homero Davis. La idea es que lo apoyemos como grupo político y Partido del Trabajo de cara a su candidatura para gobernador en el 2024, pero, nosotros como grupo político queremos Los Cabos y Homero no se quiere comprometer” reveló un militante petista quien dice pertenecer a Grupo Los Cabos.

«Ningún otro grupo político tiene más fuerza en Los Cabos que nosotros, lo hemos demostrado en las últimas elecciones y ustedes saben que los números no mienten, Narciso Agúndez, (99-02) ganamos; Luis Armando Díaz, (05-08) ganamos; René Núñez, (08-11) ganamos; José Antonio Agúndez, (11-15) ganamos; Narciso Agúndez, (15-18) segundo lugar; Ernesto Ibarra, (18-21) segundo lugar y Oscar Leggs, (21-actual) ganamos”, insistió.

“Está claro que para cualquiera que desee un puesto de elección a nivel estatal o federal, tener controlado Los Cabos es fundamental; y nosotros, como grupo, proporcionamos esa seguridad, siempre y cuando, nos dejen escoger el candidato que encabezará Los Cabos”, advirtió.

Cuando se le cuestionó sobre la posible reelección de Oscar Leggs señaló: “en la elección nos pidió el ingeniero Narciso que apoyáramos al profe Leggs, pero, a lo que nos dijeron es que traicionó al grupo y no cumplió con las posiciones que había prometido, entonces, nada más nos utilizó como grupo y se olvidó del pueblo”.

“Homero Davis ya sabe que nosotros como Partido del Trabajo lo que diga el ingeniero Narciso, pero, nada con Oscar Leggs, así que debe pensar muy bien que quiere hacer en Los Cabos y con quién quiere aliarse; porque si se equivoca, puede costarle su carrera política”.