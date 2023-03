Por decir que no aprendió nada, le quitaron el título

Colombia.-A un joven le retiraron su título universitario tras decir en un video que no aprendió nada.

El joven de nombre Jonathan de Jesús bromeó con sus amigos y aseguraron que pudieron graduarse sin haber aprendido lo necesario para ejercer como enfermeros.

Tras hacerse viral, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) decidió tomar acciones.

“Cómo olvidar el día que por este video la UNEFA me anuló mi título de enfermería y por eso no he podido ejercer mi carrera», contó el joven en otro TikTok.

Jonathan señaló que se trató de una injusticia por parte de las autoridades, pues solo estaban bromeando.

Nos implicaron como personas que manchamos el nombre de la universidad. Cuando el video claramente tenía la etiqueta de humor”

Como castigo les impusieron una disculpa y la realización de un curso de nivelación de un mes, pero él no aceptó por parecerle injusto.

Asimismo, mostró que cumplió con todo el programa de estudios y tuvo calificaciones sobresalientes. Incluso, por sus buenas notas dio el discurso de graduación.

Pero ello no fue suficiente para la universidad, ya que le informaron que su título estaba anulado.