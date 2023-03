A un millón 400 mil pesos ascienden los daños al Centro de Justicia Penal

La Paz, Baja California Sur.- Tras señalar que la cuantificación de daños al edificio del Centro de Justicia Penal tras la marcha feminista del 8 de marzo se estima en un millón 400 mil pesos, el gobernador del estado, Víctor Castro dejó claro a las manifestantes: «por más rabia que tengas, respeta».

Es tiempo de reflexionar colectivamente, pidió al asegurar que ya «no hay feminicidios en BCS que no hayan sido aclarados ni uno, para empezar. Ni responsables por detener».

En conferencia de prensa ofrecida este jueves, Castro Cosío reconoció que es justo que las mujeres exijan un fin de la desigualdad y el acoso, pero «que vayan a quebrar vidrios que el Gobierno va a pagar?

«Si hay un problema, que protesten, estamos de acuerdo que sea un derecho justo… llevaban niños, se corría el riesgo de que pasara una desgracia ahí… que sentido tiene, ahora tenemos que reponer los daños. Es más de un millón 400 mil pesos», insistió.

«13 ventanas de vidrio templado, dos puertas principales con vidrios, computadoras, extinguidores. No es el valor de su causa…pero si, el pueblo lo tiene que pagar», aclaró.

«Su causa no es romper vidrios, que no nos vean como adversarios. Hemos luchado al parejo con ellas. ¿Qué sentido tiene romper vidrios y que el pueblo los pague?», preguntó.

«En la Cosntitución se garantiza la protesta libre, hasta protección, pero si va alguien y hace destrozos, ¿cuál es el sentido?», cuestionó.

Finalmente, Castro Cosío adelantó que «se va a investigar y ver que es lo que procede».

«La causa de la mujer es la causa de este gobierno, que no lo entiendan así, es no se que… no tengo ya explicación».

«Yo no voy a actuar, no es un gobierno represor, pero si hay que pagar los daños y los gastos. Estoy ahorrando, con esto (los daños al edificio) pavimentamos una calle».

«Los platos rotos los paga el pueblo, no el Gobierno», concluyó.