Toman simbólicamente las plantas calamareras de Hanjin

Mulegé, Baja California Sur.- Trabajadoras despedidas por las calamareras Hanjin y Longing tomaron, este miércoles de manera simbólica la planta procesadora de la empresa de capital coreano.

Las ex trabajadoras despedidas hace ya dos décadas, señalaron que este 8 de marzo no es día de fiesta «si no de lucha y protesta» por lo que reclaman es justicia a su caso.

Como es del conocimiento de la opinión pública, las trabajadoras siguen resistiendo a pesar del tiempo: 4 fueron despedidas injustificadamente de la compañía china Pesquera Longing en 2010 y 96 también despedidas injustificadamente por las compañía coreana Hanjin México y Hanjin Trading Korea en 2002.

El Centro de Investigaciones Sociales, Sindicales y Laborales AC, que asesora a las trabajadoras, recordó que en diciembre pasado, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío Castro convocó a una reunión para el 3 de enero de 2023.

«En esa reunión estuvieron por parte del Gobierno, el Secretario Particular del Gobernador, el subsecretario de la Conserjería Jurídica, la Secretaria de Finanzas y Administración, el Secretario del Trabajo y Desarrollo Socia y por parte de la representación legal de las trabajadoras despedidad, el abogado Iván Castro Beltrán y el profesor Gilberto Piñeda Bañuelos como CISSLABORAL A.C».

En esa ocasión, la representación del gobierno se comprometió a estudiar el monto de la indeminazación para las 96 trabajadoras despedidas, y a dos meses «no se sabe si lo estudiaron», dice el CISS.

Asimismo el Gobierno estatal, prometió que iniciaría los estudios de viabilidad de la expropiación por utilidad pública de los terrenos donde están las plantas de Hanjin. Y como en el caso anterior «ya pasaron más de dos meses y no se sabe si iniciaron los estudios».

En caso de Longing «es una demanda cuya resolución en favor de las trabajadoras está firme, ya que condenaron a la empresa a pagar la indemnización constitucional de 3 meses, la prima de antigüedad, las horas extras y las salaros caídos, pero no se ha ejecutado por artimañas legaloides del representante legal de Longing, el chino Sing Hang Chan Kwong, mientras que la Junta Especial No. 58 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mantiene congelada la convocatoria a remate de los terrenos de la planta de Pesquera Longing», explicó la representación legal de las trabajadoras.

Finalmente, el CISS lamentó que ya es claro «de qué lado están las leyes y la legalidad», pues este 8 de marzo, las mujeres en lucha de Hanjin y Longin «lo único que reclaman es justicia… y nada más».