Que ni critique a la 4T

La Paz, Baja California Sur. – El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío pidió a la senadora y dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña que en lugar de criticar a la Cuarta Transformación, tocara mejor el tema del ex secretario de Finanzas durante la pasada administración blanquiazul, recién vinculado a proceso por «el delito de enriquecimiento ilícito”.

“Por qué no abre la boca y dice que su Secretario de Finanzas en un gobierno panista está indiciado por el delito de enriquecimiento ilícito, por qué la Senadora no dice eso. No puede venir a decirnos nada, ya que este gobierno es el que más legitimidad tiene, en donde se tiene mayor número de mujeres en puestos de primer nivel, dentro del gabinete”.

Así reaccionó Castro Cosío ante los medios de comunicación al ser cuestionado sobre las declaraciones que diera la senadora y dirigente del PAN en el Estado, Guadalupe Saldaña quien consideró que “los gobiernos de Morena, golpean los derechos de las mujeres”.

“¿De dónde le sale a la Senadora abrir la boca como redentora en favor de los derechos plenos de las mujeres, si nunca vino a apoyar a las mujeres cuando clamaban sus plenos derechos?”, preguntó el Gobernador ya encarrerado.

“Sus mentiras van quedando cada vez más atrás que las mismas razones, no del gobierno, no de la Cuarta Transformación; sino del mismo pueblo de Baja California Sur. Nosotros no somos como los panistas y no tenemos doble discurso” insistió.