No solicitó Tesla incentivos fiscales

El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O señaló que la empresa Tesla, de Elon Musk, señaló “categóricamente que no necesitan ningún estímulo fiscal más allá de los que ellos ya tienen a la vista”.

CDMX.– El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dio a conocer que Tesla no pidió estímulos fiscales extra para instalar su nueva planta en Nuevo León.

“Nos dijo categóricamente que no necesitan ningún estímulo fiscal más allá de los que ellos ya tienen a la vista, que son los que tiene México, que son muy buenos; para una actividad exportadora tener tasa cero de exportación es recibir todas las devoluciones de 16% de IVA, por la parte de costo que tiene origen interno”, dijo el funcionario,

Ramírez de la O refirió que Tesla consideró suficientes las ventajas competitivas del país a partir del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Detalló que Tesla no solicitó incentivos adicionales, pero sí buscaba que se les igualara a los existentes en Estados Unidos, como los referentes a la Ley de Reducción de Inflación, sin embargo, dijo que esto no pudo ser posible porque México no los ofrece.

La ley estadunidense ofrece 369 mil millones de dólares de incentivos para todo el sector de cambio climático, movilidad eléctrica, movilidad, conexión, etcétera.

“Nosotros no tenemos esa legislación, entonces, por lo tanto, no podemos hacer ninguna igualación”.

El miércoles pasado, Tesla anunció la construcción de una planta de producción de vehículos eléctricos en Nuevo León, por un monto de alrededor de 4 mil 500 millones de dólares o más, según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sobre las baterías eléctricas para Tesla, Ramírez de la O dijo que la idea fue una propuesta del gobierno mexicano.