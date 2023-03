Fiesta de cumpleaños de Narciso Agúndez Gómez y aniversario del asesinato de Jonathan

Los Cabos, Baja California Sur. –El grupo Los Cabos, encabezado por el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño celebró este sábado, con una fiesta en el josefino Rancho Los Chinos, el cumpleaños del titular del API, Narciso Agúndez Gómez, fecha que coincidió con el aniversario luctuoso de Jonathan Hernández Ascencio, asesinado precisamente un 4 de marzo de hace 13 años en el Bar las Micheladas, en el municipio de La Paz.

A 13 años del homicidio, aún sin resolver, del abogado Jonathan Hernández Ascencio ocurrido un día como hoy pero de 2010 y tras el cual el señor Daniel Hernández Aguirre, padre del joven ultimado, insistentemente ha señalado a Narciso Agúndez Gómez como uno de los involucrados en el asesinato, el ahora titular de la Administración Portuaria Integral decidió realizar un festejo masivo en su rancho.

“Entre los gobernadores tienen códigos de no tocar a sus hijos; entre ellos se pueden meter a la cárcel, pero, a los hijos no se les puede tocar. Existen versiones directas y de testigos que me lo han dicho, que estuvo esa noche el hijo de Narciso Agúndez Montaño, el que hoy está en el API; pero, los testigos no se animan a hablar” declaró el padre del joven abogado en el año 2022.

A pesar de que ha sido señalado por el mismo padre de Jonathan por supuestamente, haber estado esa fatídica noche en el paceño bar Las Micheladas, el hijo del ex gobernador, Narciso Agúndez Montaño decidió realizar la fiesta de su cumpleaños en este 4 de marzo.

El gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío al inicio de su administración se comprometió a resolver el caso, pero, conforme han pasado los meses, el mandatario estatal no ha tocado el tema.

Algunos cibernautas opinaron que la invitación que circulara días atrás en redes sociales para el festejo del cumpleaños número 35 de Narciso Agúndez Gómez se trataba de “una falta de sensibilidad ante uno de los sucesos que marcaron no solo al municipio de La Paz, sino al de Los Cabos también, ¿Quién no sabe de ese asesinato?”

Otros, tomaron el festejo por parte de Grupo Los Cabos, como algo circunstancial como el usuario @jorge.m.11 “¿Ustedes creen que a los hijos de Narciso Agúndez les importa la fecha en que asesinaron a Jonathan Hernández? Si en el 2010 cuando sucedió el asesinato no se preocuparon, ahora, menos”.

“Por favor, si con el PAN, que eran los únicos que podían meterlos a la cárcel no se atrevieron, ahora, que está el gobernador Víctor Castro, pues se sienten muy tranquilos, y para ellos el caso Jonathan es historia” lo dijo la cibernauta @alondra_1992