Por agredir a un periodista acusan a dos funcionarios cabeños

Los Cabos, Baja California Sur. –Alejandra Estrada Obregón y Mario Alberto Ramírez García, funcionarios del gobierno municipal de Los Cabos del área de Comunicación Social, fueron señalados por agredir física y verbalmente al periodista Fernando Valencia.

Fernando Valencia quien asegura desconocer qué motivó a este par de servidores públicos de agredirlo físicamente además de insultarlo, otorgó una entrevista para narrar los hechos ocurridos en la delegación de Cabo San Lucas, a las afueras de las instalaciones del CATTAC (Centro de Atención al Turista).

“Fue un hecho que no me esperaba; saliendo de un evento, del edificio de CATTAC, me acerqué a saludar a la pareja de Alejandra Estrada, el señor Mario Alberto, ambos funcionarios públicos; pero, lo que recibí, fueron insultos, para posteriormente recibir un golpe”.

Cuando se le preguntó si él tenía algún tipo de diferencia con los dos servidores públicos, Fernando Valencia contestó “conozco a la señora Alejandra Estrada de muchos años, sé que la señora habla con groserías y palabras obscenas, pero, nunca había tenido algún problema de manera personal; y en el caso del señor Mario Alberto, es un periodista que conozco de años atrás, entonces, te puedo decir que no, no tenía ningún problema previo con ellos”.

El periodista, Fernando Valencia durante la entrevista, narró que llego a pensar que todo se trataba de una broma, hasta que recibió los golpes, agregando que llegó a cuestionarle al funcionario público si se encontraba bajo la influencia del alcohol.

“La gente al interior de su departamento cataloga como prepotente y grosera a la directora de comunicación social, Alejandra Estrada. Nosotros vamos a presentar las denuncias correspondientes y vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

Ya para finalizar, el periodista agredido señaló que el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Leggs Castro le dijo que pusiera la denuncia correspondiente y el actuara conforme a derecho.

“Debo reconocer que el presidente municipal, Oscar Leggs me atendió muy bien, me dio mi lugar como ciudadano, como periodista que fue agredido por un par de sus funcionarios públicos, y me dijo muy claramente que él como autoridad no va a solapar a ningún funcionario público que este cometiendo graves errores”.