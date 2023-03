Ante la falta de pago, se van a paro en la Escuela de Música del Estado

La Paz, Baja California Sur.- Ante la falta de pago de sueldos que desde hace dos meses padecen, trabajadores administrativos y profesores de la Escuela de Música del Estado decidieron irse a paro de labores la tarde de este lunes.

Los 17 trabajadores del plantel ubicado en la calle Morelos en el centro de La Paz, señalaron que ya son 4 las quincenas que se les adeudan, sin que medie explicación sobre el retraso como tampoco un compromiso de pago.

El profesor Juan Fernando Chiapa Padilla explicó que el director de Cultura estatal, Víctor Hugo Caballero se había comprometido al pago por lo menos de la quincena que recién concluye, lo cual no sucedió.

Los docentes y administrativos, ante este incumplimiento no tuvieron más opción que parar clases este lunes y exigir ya no solo el pago de la quincena pasada, si no de las 4 que se les adeudan en lo que va del año.