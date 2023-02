Tiene los labios más grandes

Todo parece indicar que Andrea Ivanova no tiene suficiente y quiere seguir siendo la mujer con los labios más grandes

Londres.– Andrea Ivanova, la mujer con los labios más grandes del mundo aún no tiene suficiente, ya que ahora su intención es conseguir un nuevo récord de cirugías estéticas.

Originaria de Sofia, Bulgaria, Andrea Ivanova de 25 años de edad, ha sorprendido en redes sociales por los prominentes labios que tiene.

Esto, gracias a los cambios estéticos a los que se ha sometido.

La transformación de Andrea Ivanova comenzó en 2018 con el objetivo de convertirse en una muñeca Bratz.

Desde entonces, ella se ha inyectado no solo los labios, sino también la mandíbula y mentón.

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, Andrea Ivanova ha gastado más de 175 mil pesos para convertirse en la mujer con los labios más grandes del planeta.

Cabe señalar que Ivanova ha conseguido el financiamiento para sus inyecciones en los labios con distintas dinámicas en su cuenta de Instagram.

Pese a todo eso, Andrea Ivanova no parece tener intenciones de parar sus transformaciones estéticas para lograr batir una nueva marca.

Andrea Ivanova, la mujer con los labios más grandes, aumentará sus pómulos

Daily Mail explica que el nuevo objetivo de Andrea Ivanova, la mujer con los labios más grandes, es aumentar sus pómulos con inyecciones.

Para conseguirlo, esta mujer que algunos califican de extravagante, aseguró que le han puesto cuatro inyecciones de ácido hialurónico en los pómulos.

No obstante, Andrea Ivanova confesó que además de sus pómulos no se olvida que quiere seguir agrandando sus labios.

“Mi objetivo es modelar y obtener un agrandamiento significativo de ellos, pero por supuesto, también quiero labios más grandes. Continuaré con más inyecciones en ambos para hacerlos aún más grandes” dijo Andrea Ivanova.

Andrea Ivanova, la mujer con los labios más grandes, no tiene intención de frenar sus inyecciones

Hasta la fecha, Andrea Ivanova, la mujer con los labios más grandes del mundo, ha recibido más de 34 inyecciones y aún sigue con intenciones de ponerse más.

Sin embargo, en su misión por tener los labios y pómulos más grandes del mundo, Ivanova afirma que varias clínicas se niegan a darle más rellenos labiales.

Ya que podrían causarle problemas de salud.

Los médicos advirtieron a Andrea Ivanova que someterse a procedimientos podría ser fatal, pero eso parece no importarle.

Y es que incluso, la familia de Ivanova no la apoya y constantemente recibe críticas en redes sociales por parte de las personas que no entienden sus cambios estéticos.

Los cuales, dice, en un futuro serán en labios y mejillas.

‘Aunque mi familia no aprueba mi nuevo look, tienen que respetar mi elección para mi cambio. No me preocupo por los comentarios de la gente, ya que tengo mis propios gustos y puntos de vista sobre la belleza, los sigo estrictamente” puntualizó Andrea Ivanova.