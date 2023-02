Suuuur, Ana Bárbara, Sur

La Paz, California Sur.- una tanda de abucheos se llevó la grupera Ana Bárbara al acortar el nombre del estado y dejarlo en “Baja California”.

Y es que la potosina saludo a los concurrentes a su concierto de Carnaval con luego de decir que se sentía contenta “en La Paz, Baja California”, omitiendo el “Sur”.

Lo anterior, ocurrió durante la presentación del concierto gratuito en el malecón de la capital del Estado, dentro del marco del “Tradicional Carnaval La Paz 2023”, siendo esa noche el artista principal, Ana Barbara.

Fue al momento de subir al escenario, cuando la artista dijo que se encontraba feliz y contenta “en La Paz Baja California, de mi México lindo y querido”, cambiando en segundos los gritos y aplausos por abucheos y silbatinas por parte del respetable presente.

Entre los abucheos, la gente le gritaba “¡Suuuur!” o bien, hubo quienes le dijeron “¡Baja California Suurrrrr! aunque te tardes más”. Sin entender lo que sucedía, Ana Bárbara tuvo que ser apoyada por su equipo, quien le hizo ver el error, cambiando la actitud extrañada de la cantante por una de asombro, que vino inmediatamente acompañada de una disculpa.

“Perdón, es que ando bien norteada; pero, mi equipo ya me dijo porque me gritaban tanto, y yo pensando que los gritos eran porque me amaban mucho”.

Parándose de frente al público y ofreciendo una disculpa, Ana Bárbara dijo: “está bien, La Paz, Baja California Suuur”, arrancando los aplausos y gritos por parte del público que se dio cita en el malecón la noche del viernes.