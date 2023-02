La vaquita no es vaquita

La Paz, Baja California Sur.-Los choyeros vivimos esta semana un subibaja emocional, pues amanecer y no encontrar a la icónica vaquita del Arámburo en su sempiterno nicho, se volvió tendencia en redes sociales, hasta que un alma caritativa se apiadó e informó para tranquilidad de los vacafans que el bovino había sido bajado para darle una enchulada y dejarlo listo para su participación en el Carnaval paceño.

Pero cuando la calma parecía haber llegado, algún observador, que le puso cuidado a la foto de la «vaquita» en los patios donde se le daba su manita de gato, se percató que por más de cuatro décadas nos dieron novillo por vaca.

Pues si, la imagen no miente, la vaquita no es tal, si no un macho de su especie.

Solo resta ver, una vez que vuelva a su céntrico lugar, cómo le llamaremos a la vaquita del Arámburo.