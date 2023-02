Manuel Cota, ¿muy verde?

La Paz, Baja California Sur.-Como una «reunión de coincidencias» calificaron algunos de los asistentes, el encuentro sostenido, la noche del jueves, entre el dirigente del Partido Verde en la media península, Andrés Liceaga y el representante del Gobierno de Baja California en la Ciudad de México, Manuel Cota Cárdenas.

En la reunión participaron actores de otros signos políticos distintos al verde como el ex diputado y ex titular de Protección Civil, Carlos Godínez quien aseguró que «los proyectos son posibles en la medida que se generen sinergias que permitan se vuelvan tangibles».

Con ello, el hijo del ex gobernador Leonel Cota busca su camino para contender en 2024, por la alcaldía de La Paz.

No es el primer encuentro que el ex titular de desarrollo social en el Ayuntamiento de La Paz tiene con mandos del partido del tucán, pues en mes pasado, tuvo lugar en la CDMX, una reunión donde estuvieron el exgobernador, Leonel Cota Montaño, Carlos Godínez, Juan Carlos Bareño, Andrés Liceaga, Mapy Moreno, Raúl Madrid, Alejandro Mota, el Comisionado Nacional del Partido Verde Raúl González, entre otros.