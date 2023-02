Analiza López Obrador demandar a abogado de García Luna

El presidente López Obrador dijo que no puede permitir que se ponga en duda su honestidad tras dichos de abogado de García Luna.

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que analiza demandar al abogado de Genaro García Luna, Cesar de Castro, en Estados Unidos por daño moral luego de que en el juicio del exfuncionario asegurara que Jesús El Rey Zambada le dio 7 millones de dólares para una campaña, lo cual rechazó el propio testigo.

“Estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables, en EU, estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel”.

Durante el contrainterrogatorio al Rey Zambada y en busca de desestimar su testimonio contra García Luna al hacer evidentes contradicciones, el litigante fue insistente en señalar que si el hermano de Ismael El Mayo Zambada recordaba que había dicho en 2013 que había dado un soborno para una campaña de López Obrador, lo cual negó el narcotraficante.

“No podría haber dicho eso porque no es cierto”, puntualizó El Rey Zambada y aclaró que en el testimonio en el que refirió que entregó dinero a Gabriel Regio cuando era subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal este le dijo que sería para una campaña pero no supo cuál.

Ante ello, el presidente López Obrador indicó que ya giró instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que consulte con abogados sobre cómo pueden proceder, ya que no puede permitir que se ponga en duda su honestidad.

“No acepto que se ponga en duda mi honestidad porque es lo que lo que estimo más importante en mi vida, además de que no acepto eso, está de por medio que soy presidente de México, no se puede gobernador un país sin autoridad moral. No puede ser presidente de México quien se convierta en rehén de gobiernos extranjeros o de abogados o personajes del extranjero”, expresó.

Agregó que no tiene dinero para pagar a un abogado, por lo que tal vez encuentre uno que cobra un porcentaje una vez que termine el juicio y anunció que el dinero que reste de la demanda presentada lo entregará a familiares de víctimas de la guerra contra el narcotráfico que desató Felipe Calderón.

Sobre el juicio de Genaro García Luna, el presidente López Obrador dijo que no quiere anticiparse al veredicto, por lo que esperará hasta la decisión del jurado, aunque aseguró que no se quedará callado ante este caso y que estará pendiente para que se recupere el dinero producto de la red de corrupción que tejió el exfuncionario.