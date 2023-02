Comenzaron las presiones para trabajadora de SEGOB que denunció acoso sexual y laboral

La Paz, Baja California Sur.- Para Cindy Cárdenas, trabajadora de la Secretaría de Gobernación que en días pasados denunció acoso sexual de parte del delegado de la dependencia federal, «la situación se está poniendo difícil», pues el pasado viernes, no recibió el pago de su quincena.

Cindy Cárdenas se presentó este lunes, en compañía de Dolores Peña, otra de las trabajadoras federales que denunció ante la FGR al delegado de SEGOB, en el Palacio de Gobierno, donde fueron recibidas por el secretario general de Gobierno, Homero Davis Castro.

Cárdenas relató que el pasado viernes, fecha de pago, no recibió su quincena, presuntamente por que «ya no era más trabajadora de la Secretaría de Gobernación», sin embargo aclara, que no ha recibido notificación alguna de su cese

Incluso, señaló haber mandado 3 correos electrónicos a la Dirección de Recursos Humanos de SEGOB, lo cuales, hasta el momento no han sido respondidos.

Cindy Cárdenas levantó la denuncia el 30 de enero ante la Fiscalía General de la República contra el delegado Roberto Duarte por hostigamiento sexual y laboral y será el 6 de marzo cuando declara ante personal de la FGR en esta capital.

Mientras tanto, Cindy sigue presentándose a laborar, a pesar de que ya limpiaron su escritorio y le fue retirada la computadora.

Por su parte. Dolores Peña, quien también fue recibida por Davis Castro, interpuso su denuncia el 10 de febrero, también por los delitos de hostigamiento sexual y laboral.

Sin embargo, Dolores Peña señala que a diferencia de Cindy, no ha recibido presiones, pues ella es sindicalizada, aunque esta condición laboral no la ha exentado de sufrir la falta de apoyo y asesoría de su sindicato.

Finalmente, Cindy y Dolores piden a quienes hayan sido acosadas por el Delegado de SEGOB levanten la voz y denuncien el proceder del funcionario federal.