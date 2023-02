Logró joven sinaloense salir de la zona cero en Turquía

La cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide, habló del trabajo realizado para repatriar a una mujer mexicana que logró salir de la zona cero de los terremotos.

Turquía.- El consulado de México en Estambul, Turquía, se enteró sobre la historia de una mexicana que logró salir de la zona cero de los sismos en ese país, quien buscaba regresar a su país.

La cónsul, Isabel Arvide, comentó la labor para auxiliarla.

“Empecé a buscarla: a ver ¿por qué tenemos una mexicana que estaba aquí? que era mi primera información una damnificada, una víctima yo quiero hacer hincapié en eso, ella logró salir de su casa”, explicó.

La joven, que reservó su identidad, solicitó ayuda para viajar a Sinaloa de donde es originaria.

“Ella estaba en la casa del tío de su marido, turco, y vivían en una zona muy cerca de donde fue el punto más álgido del terremoto, alcanzó a salir de su departamento y luego Turkish Airlines abrió vuelos gratis para Estambul”, comentó.

Ante la falta de recursos, el apoyo de un empresario mexicano permitió el traslado.

“El dinero que nosotros tenemos en el consulado para estas emergencias de mexicanos son 190 dólares al mes o sea nada, había un empresario que tiene negocios en México y él me había llamado, y le dije me regalas un boleto, me urge. Me lo consiguió”, aseguró.

La mujer despegó de Estambul, Turquía, a las 6 de la mañana por Lufthansa, hará una escala en Frankfurt, Alemania, y de ahí, a México.

Arvide aclaró que su responsabilidad es con los connacionales en Estambul.

“Tenemos un teléfono de emergencia yo estoy disponible las 24 horas. El tema, es que yo estoy para apoyar, para proteger a los mexicanos que viven en Estambul o que están de vacaciones, todos los otros temas que no tienen que ver con esto le tocan al embajador”, dijo.

Finalmente la cónsul hace un llamado a las autoridades para dotarles de más recursos para la atención de los mexicanos en la zona.

“Tiene que haber menos burocracia, tiene que haber, una modernización del sistema exterior, si te dan la obligación de promover a México te tienen que dar dinero, para promoverlo”, aseguró la representante diplomática.