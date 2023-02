Comondú, Baja California Sur .- Trabajadores sindicalizados comundeños marcharon este viernes hasta la sede del Ayuntamiento en exigencia de que la administración de Iliana Talamantes cumpla los compromisos y se les paguen sus prestaciones.

El medio millar de trabajadores del Ayuntamiento comundeño tras marchar por el bulevar Olachea, se congregó en la Plaza Ignacio Zaragoza mientras que su dirigente seccional, Rosario Almaraz buscaba el diálogo con la parte patronal.

Aunque la alcaldesa no recibió a los inconformes, fue el secretario general, Humberto Arce Cordero, quien les aclaró que a pesar de que existe un compromiso signado de pago, “la firma de la minuta no genera dinero”.

“No hace que nazca dinero ni en las matas, ni en las cuentas”, les insistió el funcionario quien según su dicho “fue agarrado de pasada” por los trabajadores, y no por que saliera con la intención de dialogar con los sindicalizados.

Cuando los trabajadores le aclararon al Secretario General que en los otros municipios si se les había pagado o por lo menos convenido, Arce Cordero “celebró” que en las otras demarcaciones estatales “si haya dinero”.

Y si hay compromisos en otros Ayuntamientos, como el de Mulegé, “¿lo irá a cumplir? ¿tú estás segura que lo va a cumplir?”, preguntó el ex diputado morenista a los burócratas molestos por el impago.

“¿Por qué no apelamos a la buena voluntad? Si hay manera de pagarles se les pagará y si no, se les va a decir”, fue el único compromiso que los burócratas comundeños pudieron arrancar al secretario Arce Cordero quien aclaró que la alcaldesa Iliana Talamantes no pudo recibirlos en ese momento, pues “tiene muuuucho trabajo”.