A rastras la tuvieron que sacar de la cárcel

María Luisa había estado encarcelada por el delito de secuestro y fue liberada con el beneficio de preliberación

Morelos.– Una mujer llamada María Luisa Villanueva Márquez recibió su libertad tras 25 años de estar en la cárcel; sin embargo, esta se negaba a dejar el centro de Reinserción Social de Morelos por lo que custodias tuvieron que sacarla a la fuerza.

María Luisa recibió una sentencia de 30 años de cárcel por el delito de secuestro; sin embargo, recientemente recibió el beneficio de preliberación, mismo que se negaba a aceptar.

¿Por qué María Luisa no quería salir de la cárcel?

La razón por la que Villanueva se negaba a salir de la cárcel es porque ella quería obtener el reconocimiento público por parte de las autoridades sobre su inocencia y que estas reconocieran su error al sentenciarla.

“No me quiero ir así”, les dijo María Luisa a las custodias cuando estas la cargaban hacia la salida del Penal de Atlacholoaya.

Asimismo María Luisa expresó en una entrevista, que no se sentía feliz por estar libre.

“Este momento realmente no lo imaginé. El día que tuviera mi libertad iba a estar aquí presente mi madre, mis hijos, toda mi familia. No me imagine mi salida tan violenta. Estoy aquí, estoy viendo la calle y no me hace feliz”, señaló.

El Centro de Reinserción le indicó a María su salida de prisión con el beneficio de remisión parcial de la pena; sin embargo, ella se negaba a salir con el fin de poder probar su inocencia.

Pues María Luisa asegura que a pesar de que la dejaron salir, ya hay señalamientos en su contra, lo que la deja con una estigmatización; así que ahora continuará preparándose para demostrar su inocencia y defenderse.

En tanto, la Fiscalía General Estatal (FGE) concluirá las investigaciones y ejecutará acción penal contra los policías ministeriales de la entonces Procuraduría General de Justicia, quienes detuvieron a Villanueva, luego de que las investigaciones señalaran que la a la mujer se le encarceló injustamente.