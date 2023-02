Tremenda revolcada sufrió Lucía Trasviña

La Paz, Baja California Sur.– El corto clip de video, con pasodoble como fondo musical, no tardó en circular en redes, pues se trata de la senadora morenista, Lucía Trasviña Waldenrath, quien sufrió la embestida de una vaquilla cuando trató de hacerle a la tauromaquia.

Con el orgullo raspado, la senadora, compartió que se trata de un episodio de hace unos tres años atrás, cuando se metió al ruedo y comprobó lo que se siente recibir una embestida y terminar revolcado en el suelo.

En ese momento, se dio cuenta que en ocasiones, es mejor observar los toros desde la barrera.

Trasviña Waldenrath, recordó en una entrevista para un medio nacional, que ha hecho de todo, desde escalar montañas, montar a caballo y hasta torear:

“… y también he toreado, lo hice hace un año y no lo quiero repetir. Fui a un evento en una plaza de toros, estaban los becerritos, los toros de lidia. Viví (hace años) con unos compadres de mi papá y cuando quería ir a la plaza de toros en Morelia para ver las corridas, él les decía que no me dejaran porque no era para mujeres. Entonces, ese día pensé: Ya mi papá no está aquí, me voy a aventar una toreadita”.

En ese momento, la senadora lamentó haber echado en saco roto el consejo de su progenitor.

Sin embargo, tomó con humor el episodio de su fugaz paso por el ruedo.