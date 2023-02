Plantean construir embajada en Los Cabos… para extraterrestres

Los Cabos, Baja California Sur.- Construir una “embajada” para visitantes extraterrestres en Los Cabos, es el proyecto que se ha echado a cuestas el denominado “Movimiento Raeliano Internacional (MRI)”.

En un comunicado, Daniel Turcotte, director general del proyecto, el plan de edificar una embajada en el destino sureño “… es único, ambicioso, que invita a la reflexión y que cambia el paradigma, no sólo incorpora instalaciones turísticas, científicas y de convenciones, sino que también tiene el potencial de ser un proyecto muy lucrativo además de aportar cambios mejorados y duraderos a nuestra humanidad».

«El objetivo es invertir decenas de millones de dólares en la construcción y el funcionamiento del proyecto y atraer, según nuestra evaluación, al menos tres millones de visitantes por año y miles de millones de dólares americanos anualmente a un lugar en el que, un modelo escala de la Embajada será también el centro de atracción y proporcionará el foco de atención del turismo durante la fase de construcción», añadió Benigno Reyes, líder del proyecto en México.

“Tras años de secretismo y negación de la existencia de los OVNIS – ahora denominados oficialmente «Fenómenos Aéreos No Identificados» (FANI) por las Fuerzas armadas de México, – muchos gobiernos, incluido el de Estados Unidos, han cambiado su política y ahora reconocen lentamente que los avistamientos de OVNIS son reales y no son de esta Tierra. La civilización extraterrestre que está detrás de estos avistamientos de Ovnis desea preparar a la humanidad para un contacto oficial. Reconoce que los Ovnis son importantes, pero también subraya que ha llegado el momento de dejar de centrarse en ellos y empezar a preguntarse qué inteligencia los guía y por qué se hacen cada vez más visibles. Por tanto, el momento no podría ser mejor para que cualquier ciudad y país se implique en este proyecto», continuó.

El Movimiento Raeliano Internacional, patrocinador del proyecto «Embajada para los Extraterrestres», aclaró que es indispensable para cristalizar esta sede diplomática intergaláctica, “la atribución de inmunidad diplomática internacional para el terreno de 490 hectáreas que implicaría el apoyo del gobierno”, en este caso el cabeño.

«Esperamos que los alcaldes de las ciudades mexicanas seleccionadas tengan la mente lo suficientemente abierta como para considerar este proyecto y eventualmente acogerlo. Si piensan que los Juegos Olímpicos son un gran evento, aún no han visto nada», concluyó Daniel Turcotte.