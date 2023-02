Que prohíban la publicidad de “corcholatas”

Ricardo Monreal llamó a frenar la propaganda anticipada de los aspirantes de Morena a la Presidencia de la República, tanto en bardas, espectaculares y lona.

Propuso que quienes aspiren a la candidatura presidencial de Morena se presenten en foros regionales para dejar que sea la ciudadanía quien elija al abanderado del partido.

En Sinaloa dijo que constató que proliferan los anuncios a favor Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; y de Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

“Creo que eso debería ser una regla en el partido: que a partir de ahora haya una pausa y que solo sean foros regionales organizados en los estados en donde vayan los cuatro, los cinco, los diez y que expongan a la militancia, a los simpatizantes o a los ciudadanos en general que quieran acudir a esos foros y en su momento decidir.

Es decir, el no uso de recursos públicos, ni privados porque, aunque sean privados y sean de origen lícito, si se orientan a actividades de este tipo son ilegales”, indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

El coordinador de los senadores de Morena dijo que a él apenas Morena lo reconoció que es aspirante presidencial, por lo cual se dijo en desventaja, además de que el presidente López Obrador lo menciona menos, que a los otros contendientes.

“Yo confió en el presidente, yo lo que creo es que el presidente López Obrador es demócrata, pero no soy ingenuo porque, obviamente, a mí me incluyen en la lista de los cuatro aspirantes, apenas hace 15 días”, indicó.

Dijo que se debe buscar un método para que no sea Morena el que levante la encuesta de la que saldrá el abanderado presidencial, sino que sea a través de cinco encuestas organizadas por empresas independientes y con experiencia.

“Yo estoy abajo en las encuestas porque no era mencionado, porque el partido mismo no me refería y porque parecía una exclusión ordenada en el partido.

Durante 18 meses fue un caminar adverso y así lo reconozco, pero a veces no se me menciona en las conferencias como hermano, pero yo soy un hermano pródigo”, expuso el senador zacatecano.

El senador Monreal Ávila afirmó que, conforme pasen los meses, convencerá a los militantes y simpatizantes de Morena para que lo respalden y sea el candidato presidencial del partido en 2024.

En Sinaloa, recibió el apoyo del gobernador Rubén Rocha Moya, quien coincidió en que el mecanismo de selección de candidatos en Morena, debe contar con la mayor credibilidad.

Tiene mucha razón Ricardo, en que debe hacerse una encuesta con toda la fuerza de la credibilidad, me parece una buena mecánica”, por lo que debe ser una encuesta creíble por la sociedad, que al final, no está obligada a creer lo que resuelven los partidos, dijo el gobernador.

En conferencia de prensa desde Mazatlán, donde asistió al Informe de Actividades del senador Raúl Elenes Angulo, Ricardo Monreal destacó que esa entidad es un ejemplo de imparcialidad ante el proceso interno de sucesión en Morena, ya que el gobernador tiene una postura objetiva.