Fue al Seguro porque “un chaneque la pateó ”

CDMX.– En redes sociales surgió una imagen que causó humor a muchas personas y que incluso el mismo propietario de la foto pensó que nadie le iba a creer si no documentaba el caso, y es que una paciente fue al seguro porque la pateó un chaneque.

Fue el usuario @Crossfitsaurio quien subió la imagen de una Cartilla Nacional de Salud en la que sobresale un pequeño papel que dice el motivo por el que la persona acudió a revisión médica. “Si no le tomo foto no me lo van a creer jajajaja”, escribió.

En la imagen se lee que la persona fue al médico porque “la pateó un chaneque anoche“, en referencia a estos seres o criaturas de la mitología mexica que se asocia con el inframundo, y que, según las leyendas, se encargan de cuidar los montes y animales.

La imagen se volvió viral en las redes sociales que inmediatamente las personas comenzaron a decir que pedirán incapacidad con ese motivo, se burlaron con que la patada se debe curar con paracetamol, otros afirmando que así justifican sus faltas al trabajo. “Ay yo soy un chaneque (1.54 de altura), no todos somos malos”, escribió alguien más.

De acuerdo con las investigaciones y mitos, los chaneques son seres que no suelen tener malicia, aunque sí se dice que son mentirosos. Estos, tienen diversas formas, pero destacan las de un pequeño hombre o una mujer y siempre dejan huellas blancas. Si bien no se precisa en qué parte de México es que llegó la persona al médico, sí se podría decir que fue en una zona más o menos rural o con abundante vegetación, pues es el lugar donde más podría encontrárseles.

Lo cierto es que esta imagen deja en claro que todo tipo de padecimientos o causas se pueden encontrar en el médico, incluso, otro usuario comentó que llegó al hospital por sufrir “un abrazo muy fuerte”. Sea la manera que sea, esperemos que la paciente no tenga que trabajar pues estaría difícil explicar que un chaneque la pateó.