Comondú, Baja California Sur.- ¿Es mucho pedir que se haga justicia? preguntó el periodista Martín Valtierra García a las autoridades al cumplirse, este domingo, cuatro años de un atentado contra su vida, en el que dos sujetos lo atacaron a batazos cuando arribaba a su domicilio en el centro de la capital comundeña.

“Solo pido se esclarezcan los hechos de mi agresión y se me haga justicia”, pidió el comunicador en un carta abierta en la cual lamentó que a dos años de la agresión que lo envió al hospital no haya “avance alguno en la investigación por parte de la Procuraduría de Justicia, para dar con los culpables de cobarde agresión, tanto material como intelectual, pues son solo no han continuado con la indagación, sino que estaban por archivar el expediente, dejando un caso más en la impunidad”.

Valtierra García recuerda la noche de ese 29 de enero de 2019, fecha en que dos sujetos encapuchados, me agredieron a batazos cuando llegaba a su casa, hechos que fueron grabados por una cámara de vigilancia.

Los datos obtenidos de esa videograbación más las pistas aportadas por los ciudadanos, llevaron a la detención de uno de los participantes en la golpiza.

“Sin embargo, no hay más información, ni del otro agresor ni del o los autores intelectuales”, aclaró el periodista quien lamentó el haber tenido a fuerza de insistencia, que “rescatar” su caso, pues el expediente “prácticamente estaba por archivarse”.

“En tres ocasiones diferentes, el Procurador de Justicia del Estado, me confirmo se tenía la manta telefónica de uno de los agresores, sin embargo, nadie sabe de ella, por lo que pido se integre al expediente, así como otros datos que no se pueden relevar públicamente, porque podrían afectar el proceso”, exigió al tiempo que pidió la intervención del Congreso del Estado y del gobernador Víctor Castro para que la agresión no quede impune.

¿Es mucho pedir?, concluyó.